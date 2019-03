Pourquoi obtenir le permis de conduire est un casse-tête ?

PAPEETE, le 4 mars 2019. Le CESC demande aux autorités de mener un "diagnostic" sur le permis de conduire pour déterminer pourquoi le taux de réussite à cet examen est inférieur en Polynésie à c e qui est observé en métropole.





Le CESC a adopté un vœu ce lundi sur la question des examens du permis de conduire. « En Polynésie française, le taux de réussite à l'examen du code serait de 26,5% et de 30% pour l'examen de la conduite, concernant le permis B en 2016 », rappelle Noelline Parker de l'Union polynésienne de la jeunesse (UPJ). « Force est de constater que l'obtention du permis de conduire et donc la réussite aux examens, n'est pas à la portée de tous les Polynésiens. Ces résultats seraient bien en deçà de ceux constatés en métropole, avec en 2017 un taux de réussite moyen de 66,14% aux épreuves théoriques générales et à plus de 60% pour les épreuves pratiques. »



« La faiblesse de ces résultats nous interpelle et nous interroge sur les difficultés que rencontrent les familles polynésiennes pour accéder au permis de conduire et dont certaines témoignent », souligne Noelline Parker. « Elles entrent en résonnance avec des problématiques de fond telles que l’éloignement géographique, le prix des formations, mais aussi les disparités socio-éducatives et économiques. »

« Certains publics se résignent et abandonnent l’idée de réussir aux examens du permis, d’autres mêmes finiraient par conduire sans permis. Aucune alternative n’est laissée aux personnes qui échouent et qui restent en ‘perte sèche’. D’autant que les formations sont onéreuses et le coût financier est considérable », peut-on lire dans le vœu du CESC.

Le CESC demande donc que les « les autorités publiques compétentes établissent un diagnostic chiffré et fiable qui nous éclaire sur l’évolution du nombre de personnes qui s’inscrivent et présentent aux examens des permis de conduire, mais surtout sur l’évolution des résultats à ces examens, afin de pouvoir en tirer des conclusions circonstanciées. »

Ce vœu a été adopté par 27 voix face à trois abstentions.