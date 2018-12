Pourquoi la Polynésie est vitale pour les missiles et les sous-marins chinois

Ces dernières années, il est bien bon être un état du Pacifique. Les plages, le cocotier, le soleil... Et surtout les milliards de dollars d'aide au développement et d'investissement étrangers qui semblent tomber du ciel. Selon des chiffres compilés par le think tank australien The Lowy Institute, c'est l'Australie qui a été la plus généreuse en 2011 et 2017, distribuant 6,5 milliards de dollars US d'aide étrangère à la région, loin devant les autres grands pays de notre océan. C'est l'équivalent de 3% du PIB de la région. Ce sont les voisins les plus proches et les plus gros de l'île-continent qui ont reçu le plus de soutien, avec par exemple 376 millions de dollars juste pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À égalité en deuxième et troisième place des donateurs se trouvent la Nouvelle-Zélande et la Chine, avec 1,2 milliard de dollars chacun. Suivent le Japon et les États-Unis.Mais les aides australiennes sont en baisse, et ne semblent pas avoir l'impact diplomatique espéré. Les pays du Pacifique se rapprochent en effet de plus en plus de la Chine, que l'Australie et son allié américain considèrent de plus en plus comme un rival stratégique. Il faut dire que les aides australiennes se dispersent en de multiples petits projets socio-économiques, environnementaux, de santé ou de développement des communautés. Les aides chinoises, elles, sont accompagnées d'investissements privés par des entreprises chinoises ou par des prêts importants de sa banque publique d'investissement, de la Banque mondiale ou de la Banque de développement asiatique. Surtout, ces aides et investissements se concentrent sur des projets d'infrastructure colossaux à fort impact stratégique. Par exemple citons l'énorme nouveau siège du gouvernement des Tonga, le nouveau palais de justice des Samoa, le nouvel aéroport des Fiji... Ou le projet aquacole de Hao en Polynésie française, incluant la rénovation de son aéroport international pour permettre des vols directs vers la Chine.L'Australie a d'ailleurs commencé à ajuster sa politique d'aides en réponse aux efforts chinois. Par exemple en 2018, le gouvernement australien a accepté de financer à hauteur de 100 millions de dollars un câble sous-marin entre Sydney et les îles Salomon... Pour contrer un projet de Huawei soutenu par le gouvernement chinois. Elle commence aussi à proposer des prêts pour des projets d'investissements, mais comme le note The Lowy Institute, la capacité d'emprunt des pays du pacifique a désormais atteint sa limite, et de nouveaux prêts australiens risquent surtout de servir à... rembourser les prêts chinois !