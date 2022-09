Pourquoi l'APC a refusé l'implantation de Carrefour à Moorea

Tahiti, le 12 septembre 2022 – L’Autorité polynésienne de la concurrence a interdit le projet du groupe Wane d’implanter un magasin Carrefour à Moorea, une première pour ce type d’opération d’aménagement commercial. Les raisons invoquées sont des risques concurrentiels trop importants sur le marché de la distribution alimentaire.



La décision définitive de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) concernant l’implantation de l’enseigne Carrefour à Maharepa, dans la commune de Paopao, sur l’île de Moorea, vient de tomber. Et c’est un refus, première interdiction du genre rendue en matière d’aménagement commercial par l’autorité.



Selon Johanne Peyre, présidente de l’Autorité polynésienne de la concurrence interviewée par nos confrères de Radio1, “le projet présenté par le groupe Wane aurait entraîné la disparition et le retrait de magasins concurrents. Vous avez d’abord un risque de diminution de l’animation concurrentielle sur la zone, ce qui peut entraîner à long terme des hausses de prix et moins de choix de produits pour les consommateurs.”



Dans un communiqué de presse publié ce jour, l’APC précise que “l’opération se serait substituée à plusieurs projets concurrents, au détriment de l’animation concurrentielle de la zone et au profit d’un renforcement de la position de leader du groupe Wane sur le marché de la distribution à dominante alimentaire. L’autorité souligne également un risque de discrimination à l’égard des magasins concurrents qui s’approvisionnent auprès des sociétés du groupe Wane.”



Des corrections avaient pourtant été apportées au projet mais elles n’ont pas été jugées “suffisantes” par l’APC. Il s’agissait de réduire la surface de vente de produits alimentaires à 45% de la surface totale du magasin (1 830 m2 en tout). Dès lors, “l’autorité a décidé d’interdire la réalisation de l’opération telle que notifiée”. Mais la décision est susceptible de recours.