Pour s'inscrire au grand défi de recrutement de Poly3D, c'est maintenant !

PAPEETE, le 25 janvier 2018 - L'école de jeux vidéo Poly3D a lancé sa campagne de recrutement pour l'année 2017-2018. Les candidats doivent s'attendre à un défi aussi intense que celui de l'année dernière, avec création de scénarios, dessin 3D, animation et travail en équipe pour arriver à se démarquer de la rude concurrence qui s'annonce.



Si vous voulez intégrer l'école de jeux vidéo Poly3D, vous avez jusqu'au vendredi 23 mars 2018, midi, pour vous inscrire au challenge de sélection. En effet pour choisir les futurs passionnés qui pourront intégrer l’École Poly3D, tous les ans un challenge est organisé. Seulement 20 participants seront retenus pour intégrer le cursus.



Les participants devront : être titulaire d’un niveau baccalauréat ou équivalent; avoir moins de 30 ans à la date de rentrée de 1re année (fixée au 10 septembre 2018); avoir retourné, dûment complétée, leur fiche d'inscription en ligne (disponible sur notre page Facebook École Poly3D ou sur le site de la CCISM).

Trois épreuves en ligne constitueront les séquences successives du challenge. Elles se dérouleront sur la période allant du vendredi 23 mars 2018, 18h au dimanche 15 avril, 20h. Les contenus, objectifs, moyens, durées et calendriers de chacune de ces séquences seront dévoilés au fur et à mesure du déroulement du jeu via le groupe Facebook CHALLENGE POLY3D 2018.



Date limite de transmission des productions: le dimanche 15 avril à 21h00. Les résultats seront transmis au participant le vendredi 27 avril à 12h00.