Pour les malvoyants, le métro de Rennes se parfume

Rennes, France | AFP | jeudi 12/04/2018 - Depuis quelques jours, une station de métro de Rennes se parfume pour permettre aux malvoyants de s'orienter plus facilement, une expérience lancée début avril pour six mois.



"Rennes est la première ville (au moins en France) à proposer une signalétique olfactive", se réjouit Armelle Billard, chargée de communication à Keolis, gestionnaire du métro.

Le principe consiste à donner deux parfums, "un de tendance plutôt iodée, l'autre à la flagrance menthe poivrée", aux directions opposées d'une même ligne afin de faciliter leur identification par les malvoyants.

Ces parfums sont diffusés le long des quais et dans les ascenseurs car "il faut que les voyageurs puissent distinguer l'odeur jusqu'en haut" de la station. "Ces odeurs sont émises par des boîtiers, comme une petite pompe actionnée à l'électricité et qui injecte les molécules de flagrance", développe Mme Billard.

Ce dispositif expérimental a été installé à la station Sainte-Anne, dans le périmètre historique de la ville. "Nous l'avons choisie car cette station est profonde et volumineuse", explique la chargée de communication. "Nous devons nous assurer de la bonne remontée des odeurs (...) car il faut que les voyageurs puissent les distinguer jusqu'en haut".

Keolis compte sur un collectif d'associations pour faire passer l'information aux personnes concernées. "Pour les malvoyants, c'est avant tout une réassurance, un petit plus" puisqu'il y a déjà des messages sonores.

Cette signalétique olfactive est une première également pour Sensorys, l'entreprise d'Evreux qui a développé le projet. "Nous avons besoin d'un retour sur expérience pour l'imaginer ailleurs", considère Pierre Pagès, son PDG, soulignant que les malvoyants "ont un sens de l'odorat beaucoup plus développé" que le commun des mortels.

Un système similaire est également en phase d'essai, en surface cette fois, sur les quatre lignes du tramway de Montpellier, selon la fédération des aveugles de France.

Le métro de Rennes est en service depuis 2002. Il comporte une seule ligne, mais une seconde est en construction et sa mise en service est prévue pour 2020. En 2017, il a transporté plus de 33 millions de passagers, en hausse de 2,1% par rapport à 2015.