Pour les fêtes de Pâques, le vin s'accorde au chocolat pour un doux moment de convivialité.

PUBLICATION COMMERCIALE - Tradition gourmande par excellence, Pâques approche à grands pas. Si vous envisagez d’offrir du chocolat а tous les jeunes membres de votre entourage afin de célébrer dignement cette fête, tout en partageant un bon moment de convivialité, dans votre jardin ou sur la plage, il est certain que ce bon plan vous intéresse. Hyper U vous propose sa Foire aux vins et des chocolats à prix imbattable.

Parce que les fêtes de Pâques sont l'occasion de se réunir en famille ou avec ses proches autour d'un repas convivial, Hyper U lance un nouveau catalogue baptisé "Foire aux vins et joyeuses Pâques" valable du vendredi 1er au dimanche 17 avril.

Avec un titre pareil, on devine aisément que ce catalogue met à l’honneur de nombreux bons plans sur les vins blancs, les vins rouges, et sur de nombreuses gourmandises chocolatés. De quoi faire plaisir aux petits et aux grands !





La foire aux vins est la période idéale pour faire de bonnes affaires. Hyper U présente en couverture de son catalogue un vin de qualité à un prix incroyablement accessible. Il s'agit d'un Bordeaux réserve Sainte Eglise au tarif imbattable de 995 F.

C'est également l'occasion pour les amateurs de s'offrir des bouteilles qu'ils ne pourraient peut-être pas s'offrir en temps normal... Notamment une sélection de grands crus de la région de St Emilion, particulièrement appréciés en Polynésie, comme le Château Les Religieuses, le St Château Pipeau ou encore, le Château La Grâce Dieu. Pour les amateurs de Bourgogne, l'un des vins rouges les plus reconnus de la côte de Beaune est disponible, il vous ravira par son fruité et son amplitude : Un Aloxe Corton AOP Jacqueline Franchet Vignes de 2016 au tarif de 4850 F.





Et pourquoi ne pas entreposer ces excellentes bouteilles dans une cave à vin ?

Les caves à vins font partie des éléments principaux pour la conservation du vin. Ces “réfrigérateurs” sont conçus avec la technologie nécessaire pour conserver le vin dans les meilleures conditions, en le maintenant à la température parfaite pour sa consommation. Hyper U vous en propose une au prix exceptionnel de 39 990 F. Vous pourrez entreposer votre collection de crus favoris de façon ordonnée, en apportant par ailleurs une touche de distinction à la pièce dans laquelle elle sera installée car il s’agit d’un élément décoratif de plus en plus prisé.





Si vous avez l’intention de faire les choses en grand et d’organiser une chasse aux œufs de Pâques dans votre jardin, profitez de toutes les offres Hyper U pour faire le plein de munitions et faire le bonheur des plus petits ! Du chocolat de Pâques en promo, c'est deux fois plus de plaisir !

Parce que la fête de Pâques est souvent l’occasion de cacher les œufs et les lapins en chocolat dans le jardin pour les enfants, le sac d'oeufs à cacher au chocolat au lait est à seulement 395 F et la poule couveuse garnie de la marque Jacquot à 350 F.

Partez à la chasse aux oeufs…et aux réductions ! Tous les détenteurs de la carte de fidélité Hyper U ont droit à une remise immédiate en caisse de 70F sur les petits oeufs fourrés chocolat de M&M's et de 100 F sur les oeufs de Pâques au chocolat praliné de la marque Cupido.





Puisque Pâques est également l’occasion de déguster un bon repas, Hyper U présente dans ce prospectus des produits fromagers au meilleur prix, comme l'assiette fromagère Bio à 1995 F ou le St Marcellin de la marque U saveurs à 395 F.

Comme d’habitude le catalogue de la semaine présente aussi de nombreux autres produits courants, (viennoiseries, surgelé, produits d'hygiène et d'entretien…).

Enfin, sur la dernière pages de ce livret promotionnel, on découvre de superbes offres pour habiller nos chaises de galettes au format 40 x 40, des vêtements et chaussures femme, des outils beauté et santé et des jouets à des prix très intéressants.









Rédigé par Coralie Marquand le Mercredi 30 Mars 2022 à 10:11 | Lu 104 fois