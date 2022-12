Pour Teiva Manutahi, il n'y a pas de recrudescence de la délinquance

Tahiti, le 21 décembre 2022 – La délégation de la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) a organisé ce mercredi, en fin d'après-midi, un Noël pour les familles modestes. L'occasion pour Tahiti Infos de rencontrer Teiva Manutahi, le chef de service de la DPDJ, et d'évoquer avec lui les chiffres de la délinquance au fenua. Si plusieurs faits divers impliquant des mineurs ont récemment fait l'actualité, comme les séries de vols à Moorea, pour lui, il n'y a pas pour autant de recrudescence de la délinquance.



Est-ce qu'on observe en ce moment un phénomène de recrudescence de la délinquance ? Je pense notamment aux récentes affaires de vols à Moorea qui ont impliqué plusieurs mineurs.

“C'est vrai que c'est compliqué, c'est surtout un travail sur du long terme. Toutes les actions de prévention que l'on mène, concertées avec la justice, contribuent à ralentir le phénomène de délinquance. Après, c'est un travail sur le fond, car c'est une question d'éducation, il s'agit aussi de travailler sur des comportements d'incivilité. Si on fait le bilan de cette année, on a eu certainement moins de passages à l'acte que les années précédentes.”



Les périodes de vacances, comme actuellement, sont-elles plus propices au phénomène de délinquance ?

"Ça dépend. Par exemple, le mercredi après-midi, on constatait beaucoup de bagarres et de petites violences urbaines, dues notamment au fait que les élèves sortaient des établissements scolaires à 11h30. Il y avait des pics, mais ça s'est très bien calmé, tout le monde a pu le constater. Je pense au contraire que le fait, peut-être, que les jeunes repartent dans leurs communes ou dans leurs îles pour ceux qui sont à l'internat, au contraire, contribue à avoir un climat d'apaisement. Ceci dit, le message de prévention en cette veille de fête, c'est surtout d'appeler notre population à la vigilance sur les routes, dans les activités de pêche sous-marine et en cas de pluie, notamment en cas d'alerte orange.”



Parmi les faits de délinquance observés, quels sont les plus fréquents ?

“Nous, on intervient sur les bagarres, notamment en réunion, un peu d'incivilité et un peu de consommation de stupéfiants. Mais notre travail est uniquement de la prévention : dissuader, faire en sorte que les jeunes ne sombrent pas là-dedans. Après, dès lors qu'un jeune a posé l'acte et est pris, il est dans les mailles de la justice et c'est elle qui entame une autre procédure.”



Quelles sont les actions que vous menez au sein de la DPDJ ?

“Beaucoup d'actions de prévention, des actions aussi collectives. Par exemple, on est intervenu sur le contrôle antidrogue à la Hawaiki Nui Va'a. Ce sont quand même 800 sportifs contrôlés. On a participé aussi à la Toa Mo'a à Huahine, avec 1 200 jeunes. Ce sont des actions de masse pour essayer de faire passer des messages, du style le sport et la drogue, ça ne va pas ensemble.”



Un Noël pour les familles les plus modestes La délégation de la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) a organisé, mercredi en fin d'après-midi, Feti'a Noera, un Noël pour les familles les plus modestes dans les jardins de Paofai. Car en cette période de fêtes, avec un budget contraint, certaines familles sont obligées de choisir entre faire des cadeaux aux enfants et préparer un repas de fête. La DPDJ a lancé un appel aux dons, auprès des entreprises mais aussi des particuliers, et parallèlement, elle a invité les familles qui le souhaitaient à se faire connaître et partager leurs difficultés, mais aussi leurs vœux. “Certains nous ont demandé des jouets pour les enfants, d'autres des vêtements ou de l'alimentaire”, indique Teiva Manutahi, le chef de service de la DPDJ. Ce sont ainsi 33 familles, soit 71 enfants plus des adultes, qui sont repartis mercredi avec 115 lots. Auparavant, ils ont pu profiter, tous comme les promeneurs du parc, à la diffusion du film Les Chroniques de Noël sur grand écran. Un concert de Noël a ensuite été offert par plusieurs chorales religieuses. Les enfants ont également eu l'occasion de rencontré le père Noël qui, pour l'occasion, s'est accordé une petite pause dans la préparation de ses cadeaux pour le grand soir.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 21 Décembre 2022 à 17:59 | Lu 200 fois