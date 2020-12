Pour Oscar Temaru, la déclaration de la France à l'ONU est "un signal fort"

Lire aussi : La France demande la désinscription de la Polynésie à l'ONU

Le président du Tavini, Oscar Temaru, a réagi dans un communiqué publié dimanche à la toute première intervention de la France à l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour demander à "revoir" l'inscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non-autonomes des Nations Unies. En effet, pour la toute première fois depuis la fameuse "réinscription" de la Polynésie sur cette liste en 2013, le représentant de la France auprès des Nations Unies s'est exprimé le 23 octobre dernier devant la Quatrième commission chargée des questions de décolonisation sur le dossier polynésien. "Nous relevons que le représentant de la France s'exprime officiellement, et pour la première fois, sur la question de la Polynésie française", indique Oscar Temaru dans son communiqué, "C'est un signal fort, quand bien même le contenu ne nous surprend pas"."Partant du principe que l'ONU ne procédera jamais au retrait de notre Pays de la liste des territoires à décoloniser, c'est là une règle et une jurisprudence intangible, nous exhortons l'Etat français à poursuivre cette démarche de manière constructive et à enclencher le dialogue préconisé par la résolution du 17 mai 2013", écrit le leader indépendantiste. Faisant le parallèle avec le processus référendaire engagé en Nouvelle-Calédonie, Oscar Temaru formule quatre demandes à l'Etat français : 1) "respecter ses obligations internationales à l'égard de la résolution de 2013", 2) "respecter le droit inaliénable du peuple Maohi à sa souveraineté", 3) "reconnaître son droit à la propriété et au contrôle de ses ressources naturelles y compris les ressources marines, les minéraux sous-marins et les matières stratégiques" et 4) "suivre l'esprit de la déclaration d'Alger du Président de la République : 'La colonisation est un crime contre l'humanité'".