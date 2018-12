Pour Noël, Booba et Kaaris se promettent les marrons sans la dinde

AFP - Les rappeurs Booba et Kaaris, condamnés en octobre pour une bagarre à l'aéroport d'Orly, s'affronteront-ils bientôt sur un ring de boxe ? C'est ce que le premier a proposé au second mardi, jour de Noël, lors d'une passe d'armes sur les réseaux sociaux.



"Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds", a écrit Booba sur son compte Instagram, en réponse à une vidéo dans laquelle son rival lui lançait : "Tu sais où me trouver, viens me chercher".

"Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez", pronostique Booba, qui se dit "très sérieux" et voit dans cette proposition un moyen "d'enterrer la hache de guerre".

Kaaris a répondu à ce défi également via son compte Instagram : "Je te propose un octogone (ring de MMA, arts martiaux mixtes, un sport de combat très violent, ndlr), sans arbitre sans règles, je te brise les os".

Booba a renchéri dans un nouveau message: "J'accepte volontiers, maintenant on attend tous le lieu et on va fixer la date (...) T'as tellement cavalé à Orly j'suis frustré".

Qu'il soit sérieux ou qu'il relève de la provocation dont le rap se nourrit volontiers, cet échange a fait le buzz sur les réseaux sociaux où il a été vu des centaines de milliers de fois.

"Bercy on arrive, même en plein réveillon on lâche tout frère!", a ainsi tweeté le site de paris sportifs Unibet, en publiant la cote supposée des deux rappeurs pour un combat.

Le 1er août, une bagarre générale avait impliqué Booba, 42 ans, Kaaris, 38 ans, et neuf de leurs proches en plein hall de l'aéroport d'Orly. Filmées par les smartphones de passagers éberlués, les images avaient fait le tour des médias et réseaux sociaux.

Le 9 octobre, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné les deux rappeurs à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende. Kaaris a fait appel, contrairement à Booba.