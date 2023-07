Pour Miss Tahiti, après les polémiques, place au règne

Tahiti, le 6 juillet 2023 - C'était il y a seulement deux semaines, Ravahere Silloux était élue Miss Tahiti. À ses côtés, Korail Vernaudon se voyait attribuer l'écharpe de Miss Heiva, tandis que Teipotemarama Cabral et Poeiti Yule-Poroi devenaient respectivement première et deuxième dauphines. Dans le cadre de la tournée des sponsors de l'événement, Tahiti Infos en a profité pour recueillir leurs impressions après leurs premières semaines de fonction.



Toutes issues de milieux différents, le concours de Miss Tahiti les a néanmoins réunies autour d'un destin commun : représenter la Polynésie, ses valeurs et son charme. Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023, ses dauphines Teipotemarama Cabral et Poeiti Yule-Poroi et Miss Heiva, Korail Vernaudon, découvrent aujourd’hui ce rôle, chacune à leur manière. Tahiti Infos les a rencontrées, jeudi, dans le cadre de la tournée des sponsors de l’événement. “Ce qui a changé c'est la notoriété”, confie Teipotemarama Cabral, première dauphine. “On se balade en ville et on nous demande des photos, ça change. Il n'y a pas si longtemps, nous étions encore des inconnues.”



Un sentiment unanime chez les quatre lauréates du concours, qui prennent la situation du bon côté : “Je pense qu'on ne s'y habitue pas. Mais en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir tout l'amour que l'on reçoit de la part des Polynésiens. C'est beau ! C'est aussi ça, l'aventure Miss Tahiti !”, explique Ravahere Silloux, grande gagnante de cette promotion 2023. Pour Poeiti Yule-Poroi, deuxième dauphine, l'aventure se vit en marge de son activité professionnelle : “Je suis contente. J'ai repris le travail, mais de vivre tout ça à côté, c'est super !”

“Manifester notre gratitude” De son côté, en pleine période du Heiva, la jeune Korail Vernaudon prend son rôle très à cœur : “J'ai un emploi du temps très chargé, effectivement, mais j'adore !”, affirme Miss Heiva 2023. “J'ai la chance par exemple de pouvoir assister à toutes les soirées du Heiva, de voir tous ces groupes et ces artistes s'épanouir sur scène, c'est un réel moment de bonheur et d'amour partagé.” Pour Ravahere Silloux, il faut faire les choses dans l'ordre : “Avant tout, il est important pour nous de remercier tous nos sponsors. Et cette tournée sert à manifester notre gratitude. Aujourd'hui, il est difficile de parler de nos projets futurs, mais sachez que nous avons hâte de nous y mettre et de les partager avec vous tous.”



En revanche, une chose est sûre, les quatre jeunes femmes pensent déjà à la grande échéance de fin d'année : “Nous partons toutes les quatre pour l'élection de Miss France !”, se réjouissent-elles, avant de poursuivre avec assurance : “Cette année, on fait tout ensemble !" Et c'est également d'une seule voix, et avec beaucoup de caractère, que nos miss balayent les récentes critiques sur les réseaux : “Les polémiques ? Quelles polémiques ? Nous, on avance !”

