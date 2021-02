Portraits d'artistes au collège de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 4 février 2021 - Depuis le mois d’août 2020, les élèves du collège de Nuku Hiva ont la chance d’avoir pour professeur d’arts plastiques ; Tahiri Sommer ; un jeune artiste peintre, dessinateur et photographe polynésien.



C’est en 2015 lors du concours de photographies « photo océan » regroupant des artistes originaires de tout l’outre-mer français, que Tahiri a été repéré en remportant la seconde place de la compétition avec son cliché « Hava’e, oursins de Tahiti ».

Depuis, le jeune artiste a suivi des études d’histoire à l’université de la Polynésie, puis effectué un master en arts plastiques en métropole. C’est désormais au fenua que Tahiri a décidé de transmettre son goût pour l’art aux adolescents en entrant dans l’enseignement.

Ainsi, à l’occasion des cours d’arts plastiques optionnels des élèves de 2nde du collège de Nuku Hiva, Tahiri a orchestré un travail très remarqué sur le thème du portrait d’artistes.

« Le sujet était « déchirer pour figurer », explique Tahiri Sommer. Nous avons choisi de travailler sur des portraits d’artistes internationaux connus. Les objectifs étaient d’expérimenter d’autres moyens de représenter le portrait, sachant que les élèves connaissent déjà le dessin et la peinture. Il s’agissait de déchirer de vieux livres pour venir en coller les morceaux de différentes tailles sur un support d’un mètre sur 70cm. Ce grand format a par ailleurs demandé aux élèves de fournir des gestes et des positions du corps variables dans le processus de création, puisqu’il a fallu se déplacer autour du support, se lever, s’accroupir, s’assoir. D’autre part, il a fallu travailler sur la ressemblance avec le modèle d’origine et sur la perspective puisque les portraits, du fait de leur grande taille, se contemplent de loin. » .

Un travail original, qui a révélé un véritable talent d’artistes chez certains élèves.