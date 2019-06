Portez tous votre pāreu le 28 juin !

Le Programme



9 h 00 : Photo de groupe avec le public en pāreu à la Gare maritime de Papeete 9:00 am – Group photo with the people wearing a pāreu at the ferry terminal



• 09 h 30 à 11 h 30 : Ateliers de démonstrations traditionnelles sur le pāreu sur la côte Est : site de la Pointe Vénus. 09:30 am – 11.30 am: Workshop for pāreu traditional uses: Pointe Vénus site.



• 13 h 30 à 15 h 30 : Danses traditionnelles avec des démonstrations du port du pāreu sur la côte Ouest : site du marae Arahurahu. 01:30 pm – 03:30 pm: Traditional dances with pāreu: marae Arahurahu site.



• 17 h 30 : Projection des photos et videos postées de la journée du pāreu sur la place Vaiete. 5:30 pm – Pictures and videos show from social media at Vaiete Square.



• 19 h 00 : Prestation de danse traditionnelle en pāreu. 7:00 pm – Traditional dance show wearing pāreu.



• 20 h 00 : Concert live du jeune chanteur Nohorai TEMAIANA. 8:00 pm – Concert of Nohorai TEMAIANA a famous young singer.



• 21 h 30 : Projection des photos et videos postées de la journée du pāreu. 9:30 pm – Pictures and videos show from social media