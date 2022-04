Portes ouvertes aux cours Bufflier

Tahiti, le 11 avril 2022- L'école supérieure cours Bufflier ouvre ses portes du 11 au 14 avril pour permettre une découverte en immersion de ses formations.



Du 11 au 14 avril, l'école supérieure cours Bufflier ouvre ses portes et invite les futurs étudiants à venir “en immersion” découvrir l'école, les cours, les installations du “seul établissement de Polynésie française entièrement privé”, selon son directeur, Patrick Lopez-Diot. Les visiteurs peuvent en effet suivre les cours et découvrir, de l'intérieur, l'école, ses locaux, son équipe et les formations qu'elle propose. Créée en 1971, l'école forme aux BTS comptabilité et gestion des PME. Elle propose également un bachelor marketing, et, c'est une nouveauté, annonce l'ouverture d'un master “management et stratégie d'entreprise” à partir de la rentrée prochaine.



L'alternance pour fer de lance



Toutes les formations proposées sont en alternance. “C'est ce qui fait notre petite réputation”, explique Patrick Lopez-Diot. Environ 20% de ses effectifs ont réussi décrocher le graal auprès du Sefi ; un contrat d'apprentissage qui permet de financer les frais d'inscription s'élevant à 450 000 Fcfp par an en BTS, par exemple. “On n'est pas sous contrat avec l'éducation nationale. On a aucune subvention. Nos fonds de fonctionnement proviennent presqu'exclusivement de ces droits d'inscription”, précise le directeur. Ces contrats d'apprentissage ne sont pas attribués par l'école, mais par le Sefi et les décrocher n'est pas aisé.



La majorité des étudiants sont donc en stage : trois jours en cours et deux jours en entreprise pour les BTS, l'inverse pour les étudiants du bachelor. Pour le directeur, il est primordial que les étudiants puissent “emmagasiner un maximum d'expérience professionnelle” et arrivent sur le marché du travail avec un bagage professionnel a l'appui de leur diplôme. Les étudiants sont accompagnés par l'équipe pour trouver leur stage d'alternance, au besoin : “On a un réseau d'entreprises qui nous connaissent et nous font confiance. On a 100% de réussite au BTS comptabilité, par exemple et 100% d'insertion professionnelle sur cette formation-là”, affirme Patrick Lopez-Diot.



Des formations professionnalisantes



Ces formations à visées très professionnalisantes ne s'adressent pas qu'aux seuls nouveaux bacheliers. “On a des gens qui, après un échec professionnel ou scolaire, ont pu, chez nous, reprendre confiance, réorienter leur formation, leur vie pro… C'est plus facile dans une structure à taille humaine comme la nôtre avec des effectifs limités à 15 étudiants maximum par filière”, explique le directeur. C'est le cas de Hereiti, 28 ans, qui travaille déjà en entreprise et est venue pour la journée en immersion : “Je travaille dans une petite entreprise familiale. J'avais commencé l'école Bufflier en 2013-2014 en comptabilité, mais j'avais dû arrêter et commencé à travailler. Je m'intéresse au BTS gestion PME, quand tu veux postuler, il faut avoir de l'expérience et un diplôme. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'alternance, justement”. Pour elle, ce serait le début d'une formation vers la finance et les métiers de la banque.

Mardi 12 et mercredi 13 avril, l'ESCB accueille les visiteurs intéressés par les BTS, le jeudi 14 avril est dévolu à ceux qui souhaitent découvrir le bachelor et le master.