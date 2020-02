Porter haut la "petite voix du Fifo"

TAHITI, le 9 février 2020 - Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) vient de se terminer. Vendredi soir, la cérémonie de remise des prix a consacré "Ophir" et "The Australian dream". Les deux co-fondateurs de l’événement ont saisi l’occasion pour rappeler la mission du festival : donner la parole aux peuples de l’Océanie.



Après 17 années de festival, les deux co-fondateurs de l’événement, Wallès Kotra, directeur exécutif du pôle outremer à France télévision, et Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, continuent d' " apprendre des choses ", heureux de l’évolution de leur " bébé ".



Ils ont lancé cette initiative pour faire vivre ensemble l’Océanie, pour parler des joies et des doutes de son peuple. " On est petits, mais on existe ! L’Océanie en tant que telle existe seulement quand les océaniens se rencontrent ." Ce qu’ils font le temps du Fifo.



Pour Wallès Kotra, " il y a toujours beaucoup de joie, les gens sont heureux " même si les sujets abordés dans les documentaires peuvent être graves. " Ils sont heureux de partager ", de se retrouver, de soutenir les films projetés.



Un sentiment que d’autres ont pu constater, notamment parmi les invités. " C’est un petit festival, mais je n’ai jamais vu un tel support de la communauté ", a affirmé Heperi Mita, réalisateur de "Merata : How Mum Decolonized The Screen".



Estelle Berruyer, chargée de mission aux affaires culturelles auprès du secrétaire général du Haut-commissariat, a insisté, pour sa part, sur l’importance de faire la lumière sur " les questions d’altérité et de diversité culturelle " dans un monde toujours plus globalisé.



" On a beaucoup pleuré dans ce festival, on a ri aussi, on a été bouleversés, on a basculé nos certitudes, on s’est senti coupables, on a surtout entendu la parole des uns et des autres ", Estelle Berruyer, chargée de mission aux affaires culturelles auprès du secrétaire général du Haut-commissariat.



Cette parole prend de l’ampleur au fil du temps. Pour aller plus loin, et à l’heure où les plateformes de diffusion modifient en profondeur le secteur de l’audiovisuel, les responsables des télévisions océaniennes, petites et grandes, ont lancé un appel aux dirigeants. Ils ont appelé à la création d’un fond régional pour la création audiovisuelle et cinématographique.



" Il est important que les politiques entendent la petite voix du Fifo ", a conclu Wallès Kotra, assurant que France télévision s’associait à cet appel. Appel qui sera relayé en avril à l’occasion du One

Planet Summit qui aura lieu à Tahiti.