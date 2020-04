Port autonome : Le poumon de l’économie respire bien

Tahiti, le 14 avril 2020 - Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, étaient en visite mardi à la zone sous-douane du port autonome de Papeete où continuent de transiter de nombreuses marchandises arrivées de l'étranger.



Alors que l'activité à l'aéroport de Faa'a est plus que jamais au ralenti, celle du port autonome de Papeete, autre porte d'entrée vitale au fenua, tourne encore à plein régime. Les employés de la zone sous-douane, en effectif réduit depuis l'annonce du confinement à la mi-mars, ont travaillé tout au long du week-end de Pâques pour décharger les marchandises arrivées par les porte-conteneurs.



“Comme on l'a pu constater, le ravitaillement de la Polynésie continue. Les bateaux arrivent encore et continue d'être déchargés dans les temps”, a expliqué Edouard Fritch, président de la Polynésie française, qui était en visite mardi au port. “On a besoin que ce poumon continue de travailler. On sait que la grande majorité de la nourriture ou des matériaux arrivent par bateau depuis l'arrêt des liaisons aériennes. C'est grâce à ces salariés du port que la vie peut continuer dans notre pays”, a poursuivi le chef de l'exécutif.