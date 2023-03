Pop culture pour les enfants au Fare Tama Hau de Raiatea

Raiatea, le 28 mars 2023 - En lien avec l’association La voix des girafes qui organise la semaine nationale de la petite enfance, Te Fare Tama Hau ou Maison de l’enfance de Raiatea s'est consacré en fin de semaine dernière à la thématique “pop” retenue pour l’événement. Parallèlement à cette action spontanée, les professionnels de ce lieu s’investissent dans d’autres projets créant ainsi une dynamique attrayante pour parents et enfants.



Depuis près de dix ans, l’association La voix des girafes organise partout en France métropolitaine et Outre-mer une semaine dédiée à la petite enfance au sein des structures d’accueil des tout-petits. Son but est de faire rencontrer à cette occasion le trio parents-enfants-professionnels, de valoriser ces derniers, de garantir l’accessibilité des lieux voués à l’accueil des parents et de leurs enfants et enfin, de soutenir la parentalité.



Antoine Cerveau, référent de la Maison de l’enfance de Raiatea, éducateur de jeunes enfants ainsi que ses deux collègues Ravahere Yim et Maire Martin, toutes deux agentes sociales, expliquent que ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de leurs missions : “Depuis quatre ans, nous participons à cette semaine de la petite enfance. Pour nous, c’est un prétexte car chaque mois, nous proposons de toute façon une activité quotidienne. Là, on participe à cette semaine pour communiquer autour de la Maison de l’enfance et créer une activité avec une contrainte extérieure. Le projet proposé cette année, “pop”, est à mettre en œuvre comme on le souhaite. Nous organisons un marathon de peinture en recouvrant les murs de la salle de peinture de cartons et de papier kraft pour que petits et grands enfants puissent peindre sur ces supports. C’est une action qui a déjà été menée il y a quatre ans et qui nous avait beaucoup plu car les enfants avaient un maximum de liberté pour laisser libre cours à leur créativité. Il n’y a aucun attendu, pas d’obligation de résultats. Le but est vraiment de faire venir les parents et leurs enfants afin de tisser des liens entre eux et avec nous”.



Collaboration avec le Centre de la Protection Infantile

Afin de satisfaire à cet objectif d’aller à la rencontre de toujours plus de familles pour mieux les accompagner en coordonnant les actions des professionnels de la santé et de la petite enfance, l’équipe se déplace avec le Centre de la Protection Infantile (CPI) du dispensaire de Raiatea lors des consultations pédiatriques organisées par le dispensaire chaque mercredi dans les lieux éloignés de Uturoa. Antoine explique : “Nous ne pouvons pas accompagner le CPI partout car nous sommes trois à la Maison de l’enfance. Nous participons donc aux consultations ayant lieu à Faaroa et Avera. Le but est de faciliter la prise en charge des enfants préscolaires en proposant un espace plus adapté aux enfants pendant le temps d’attente des consultations mais également d’apporter un soutien aux parents et de faire connaître la Maison de l’enfance pour inviter les parents à y venir. La maison est sédentaire et pour les parents qui ne peuvent pas venir à nous, nous essayons donc d’aller à eux en mettant à leur service nos compétences, nos ressources matérielles. En répondant à leurs questions, ceux qui en ont la possibilité vont ensuite venir à la Maison de l’enfance et en général, quand les parents viennent une fois, ils reviennent”.

Interview de Antoine, référent de la maison de l’enfance de Raiatea :



Tous les jours, Antoine et ses collègues proposent à 9h30 un atelier participatif pour les enfants et leurs parents. Ils répondent aux problématiques quotidiennes des parents ou parfois à des besoins spécifiques. Dans ce cas, ils accompagnent les parents qui le souhaitent vers d’autres services de l’action sociale car, comme le note Antoine, “même si ça s’appelle la maison de l’enfance, nous accompagnons aussi beaucoup les parents. Le lieu est un centre d’éveil pour les enfants mais pour le parent, le but est qu’il reparte de la maison mieux qu’il ne soit arrivé. Parfois, le partage entre parents permet aussi de répondre à leurs questions. Il y a beaucoup de bienveillance entre les parents. Nous n’intervenons que si le parent est demandeur. Nous n’imposons rien à moins d’une situation urgente. On s’adapte aux situations parentales tout en essayant de valoriser le parent. Les attentes des parents ne sont pas les mêmes, ça peut être pour faire des connaissances, pour répondre à des problématiques de sommeil ou d’autorité, pour créer une sociabilisation d’un enfant qui ira bientôt à l’école, etc. La Maison de l’enfance peut accueillir jusqu’à 35 enfants en simultané sans compter leurs parents. L’an passé, elle a atteint un record de fréquentation.

