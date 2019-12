Pont d'or du Pays pour la petite hôtellerie

Pour stimuler l'activité touristique dans les îles autres que Tahiti, Moorea et Bora Bora et pour inciter les investisseurs, le taux de défiscalisation est désormais porté à 60 % pour les projets de construction d'hôtel, contre 40 % par le passé. Dans un cas pratique, si un porteur de projet décide d'investir dans d'autres îles que Tahiti, Moorea et Bora Bora, il bénéficiera ainsi d'un taux de crédit d'impôt de 60 % et d'un financement de son projet à 45%.



Au-delà des grands projets hôteliers de luxe et des pensions de famille qui ont bénéficié de ces mesures au cours des dernières années, l'objectif du Pays est désormais de développer une offre intermédiaire, d'hôtels de 2 à 3 étoiles. "Le profil de nos voyageurs a évolué", explique Nicole Bouteau (voir l'interview ci-dessous).



Pour permettre à ces projets de plus petite envergure de voir le jour, les seuils d'accessibilité à la défiscalisation ont également été diminués. Dans le secteur de la construction d’hôtels, les seuils précédemment en vigueur de 500 millions Fcfp sur Tahiti et 250 millions sur les autres îles sont désormais portés à respectivement 250 et 100 millions Fcfp.



Dans les secteurs de l’agrandissement et de la rénovation d’hôtels, les seuils précédemment en vigueur de 200 millions Fcpf sur Tahiti et 100 millions Fcfp sur les autres îles sont désormais portés à respectivement 100 et 50 millions de francs.



"Ces hôtels ont été pendant des années des laissés-pour-compte. On communiquait beaucoup sur les grands hôtels et la petite hôtellerie familiale et on a oublié cette hôtellerie intermédiaire comme l'hôtel Hibiscus à Moorea, le Royal Tahitien à Pirae ou le Mahana à Huahine", atteste Mélinda Bodin, présidente de l'association du tourisme authentique de Polynésie française. "Il y a surtout un manque de qualité dans cette gamme-là en Polynésie française par rapport au reste du monde", réplique Thierry Brovelli, co-président du Conseil des Professionnels de l’hôtellerie (CPH).



Les porteurs de projets peuvent d'ores et déjà constituer leurs dossiers pour prétendre à ces diverses mesures fiscales.