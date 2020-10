Polynésie Alzheimer lance un nouveau projet : Halte-répit

TAHITI, le 7 octobre 2020 - Yolande Chevouline est présidente de l’association Polynésie Alzheimer depuis mars 2020. Elle porte le nouveau projet de l’association, halte-répit, qui vise à réunir des duos aidants-aidés pour parler, créer, se détendre, partager ses doutes, ses difficultés mais aussi ses joies.



" Ma mère est Alzheimer depuis 2016 ", indique Yolande Chevouline.



Au décès de son père, elle a accueilli sa mère chez elle, pendant 11 mois. " C’est pendant cette période que je me suis rendu compte qu’elle avait changé. Quand on voit les gens ponctuellement, on ne décèle pas toujours les nouveaux comportements ."



Petit à petit, sa mère était devenue plus passive, elle oubliait tout. Elle prenait pour elle les histoires des autres. " Elle faisait des choses que je trouvais aberrant et je lui en voulais. Honnêtement, je pensais qu’elle le faisait exprès, je la contredisais, je perdais patience et on se chamaillait. "



Diagnostic, le choc



Yolande Chevouline s’est tournée vers le médecin traitant de la famille. Une série de tests a été réalisée et le diagnostic est tombé. Un choc pour toute la famille.



" On entend l’annonce, et on est désemparé. Les médecins n’ont pas le temps pour parler de la maladie, expliquer son évolution ." Ils n’ont pas le temps de parler du rôle des aidants, de leurs responsabilités et de tous les obstacles qu’ils vont devoir surmonter. Ils n’ont pas le temps de décrire les nouveaux liens à établir, les attitudes et comportements à adopter.



Car les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer changent. " Ma mère n’était plus la personne que j’avais connue ", rapporte Yolande Chevouline. Or, si la maladie altère progressivement les capacités intellectuelles, elle n’empêche pas la personne atteinte de ressentir ou d’exprimer des émotions.



Une personne malade d’Alzheimer s’appuie d’ailleurs davantage sur ses compétences affectives pour communiquer, elle est donc beaucoup plus sensible à ce qui l’environne.



L’aidant lui aussi a besoin de soutien



L’entourage d’une personne malade doit être à l’écoute, essayer de se mettre à sa place, de comprendre ce qu’elle éprouve pour prévenir les incidents, anticiper les peurs, rassurer.



Mais le rôle d’aidant est lourd à porter, il ne s’improvise pas. L’aidant a, lui aussi, un grand besoin de soutien. Yolande Chevouline revient sur son propre parcours d’aidant. " On m’a parlé de l’association et des cafés mémoires qui étaient organisés. " Elle a participé à l’un d’eux avec sa sœur. " J’ai ensuite demandé à mon frère, nous sommes trois dans la fratrie, de nous rejoindre dans l’association ."



Polynésie Alzheimer lui a beaucoup apporté. Elle a rencontré des spécialistes, suivi des formations, échangé avec d’autres familles. Elle a pu s’ouvrir aux autres et prendre conscience qu’elle n’était pas seule. Lors du dernier renouvellement du bureau en mars, il n’y a eu aucune candidature au poste de président.



" Je n’ai pas eu le choix, soit je me portais volontaire, soit l’association était mise en sommeil ." Or, sans Polynésie Alzheimer, qu’auraient fait les malades et leur famille ? Yolande Chevouline prend ses marques. Elle doit surmonter sa timidité pour aller de l’avant, rencontrer les institutions. Elle doit comprendre tous les rouages de la prise en charge.



Elle a des objectifs pour l’association. Elle aimerait pérenniser le projet Halte-Répit (lire aussi encadré Halte-répit : faites une pause !). Elle apprécierait que l’association ait une salle à elle.



Elle rêve également de mettre en place une sorte de village sécurisé où tous les malades pourraient vivre " le plus normalement possible, avec les professionnels dont ils ont besoin kiné, orthophoniste, nutritionniste ".