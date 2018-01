Polynélivre Moorea, pour transmettre le goût de lire

MOOREA, 21 janvier 2018 - Une Nuit de la lecture a été célébrée à Moorea ce samedi. L’occasion pour l’association Polynélivre de l’île sœur de faire des échanges avec adultes et enfants, à travers des animations de lecture.



Dans le cadre de l’événement « la Nuit de la lecture », l’association Polynélivre de Moorea a organisé des ateliers de lecture ce samedi 20 janvier à Vaiare.



A cette occasion, plusieurs types de livres étaient mis à la disposition du public tel que des romans policiers, des romans d’amour ou encore de la littérature classique pour les adultes, mais aussi des bandes dessinées.

Outre la lecture, des animations, comme la fabrication de marque-pages ou de cadres à partir de livres, étaient aussi mises en place pour les plus jeunes.



Cet événement, qui s’est exceptionnellement déroulé pendant la journée à Moorea, était l’occasion pour les bénévoles de l’association de discuter ou d’échanger avec le public présent au sujet des livres.



" Notre but est de désacraliser la lecture et d’encourager les gens à lire ", explique Patrick Mighou, membre de Polynélivre Moorea. " Lors de ces temps de rencontres, on veut leur montrer qu’il y a du plaisir à lire ".



Crée en septembre 2017, cette association (qui est affiliée à l’association Polynélivre de Tahiti) met en place des ateliers de lecture pendant les troisièmes dimanches de chaque mois sur la plage de Tahiamanu et occasionnellement lors d’autres événements de l’île sœur. Ses membres ambitionneraient de développer les mêmes programmes que ceux de l’association Polynélivre de Tahiti.