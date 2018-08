Pologne: une nouvelle drogue de synthèse tue neuf personnes

Varsovie, Pologne | AFP | mercredi 01/08/2018 - Neuf personnes sont mortes en Pologne en une semaine, probablement après avoir consommé une nouvelle drogue de synthèse, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires régionales dans le centre du pays.



Cinq décès ont été enregistré à Lodz, et quatre autres à Belchatow. Une personne a aussi été hospitalisée à Lodz dans un état critique, selon le parquet local.

La dernière victime, un homme de 34 ans, a été découverte mercredi dans la cage d'escalier d'une maison du centre de Lodz. A côté du corps on a retrouvé une fiole contenant une petite quantité d'une substance inconnue, qui sera examinée en laboratoire.

La police a arrêtée six dealers présumés et six autres suspects. Un homme de 32 ans a été accusé d'avoir distribué plus de 40 kg d'une substance dangereuse pour la santé.

Des analyses sont en cours sur les produits saisis chez les suspects par la police, dont une partie sont identiques à ceux retrouvés dans les corps des victimes.

Les nouvelles drogues de synthèse, mises en circulation avant que les autorités aient le temps de les mettre sur la liste des produits interdits, sont l'une des principales causes de mortalités chez les jeunes Polonais hors causes naturelles. Le traitement des personnes intoxiquées est rendu difficile par la composition changeante de ces substances.

Selon le ministère de la Santé, quelque 300 personnes sont intoxiquées chaque mois par ces nouvelles drogues distribuées par des dealers qu'il est difficile de poursuivre, les substances en question n'étant pas encore interdites. Certains revendeurs poussent la prudence jusqu'à les étiqueter comme "dangereuses pour la santé".