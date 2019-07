Pollution marine : l'indigestion

« Le 22 juillet dernier, nous avons fait une première plongée en début de matinée. Ce jour-là, j'avais ma casquette de photographe sous-marin et non de guide et je suis tombé sur cette jolie tortue verte au bout de cinq minutes de plongée. Je me suis approché afin de la prendre en photo, et j'ai aperçu quelque chose qui dépassait de son anus. J’ai rapidement compris que c'était un sac plastique », explique-t-il avant de préciser que les tortues les confondent souvent avec des méduses. Frédéric décide alors de s’approcher de la tortue afin d’ « agripper le plastique » qui en sort dans son intégralité. Mais le constat ne s’arrête pas là. La tortue a en effet la nageoire droite entaillée et semble avoir « reçu un coup. » Selon le photographe, « la tortue ne s'enfuie pas de peur » et semble «reconnaissante » : « Elle passera même au milieu des plongeurs qui n'ont pas assisté à la scène d'extraction. »