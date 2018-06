Pollution de l’air : le niveau d’alerte 2 activé en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | jeudi 06/06/2018 - Le préfet de Martinique Franck Robine a signé mercredi un arrêté portant au niveau 2 la procédure d’alerte à la suite d’un épisode de pollution de l’air aux particules fines persistant.



Lors d’une conférence de presse en préfecture, Franck Robine a indiqué que l’arrêté prendrait effet jeudi 7 juin à partir de 6 heures locales (midi à Paris).

Il prévoit "l’interdiction des activités physiques dans tous les établissements scolaires et structures d’accueil de mineurs ou d’enfants".

Une autre interdiction porte sur le brûlage des déchets verts à l’air libre et sans aucune exception.

En outre, un certain nombre de recommandations ont été listées.

Les automobilistes sont invités à "réduire la vitesse maximale à 70 km/h là où elle est fixée à 80 km/h ou 90 km/h".

Il est par ailleurs notamment conseillé de recourir au transport en commun plutôt qu’à la voiture individuelle ou de pratiquer le covoiturage.

Mardi et mercredi, le seuil de concentration de 50µg/m3 de particules fines en moyenne journalière a été dépassé.