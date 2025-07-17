

Pollution à l'ozone: restrictions de circulation dès jeudi en Île-de-France

Paris, France | AFP | mercredi 13/08/2025 - Des restrictions de circulation vont être mises en place à partir de jeudi sur les routes d'Île-de-France, actuellement en vigilance orange canicule et touchée par un épisode de pollution "persistant" à l'ozone, a annoncé mercredi la préfecture de police de Paris.



Entre 05H30 et minuit, la vitesse maximale autorisée sera désormais de 110 km/h pour les portions d'autoroutes limitées normalement à 130 km/h. Les autouroutes/routes à 110 km/h passeront à 90 km/h, et celles à 90 ou 80 km/h passeront à 70 km/h, indique la préfecture dans un communiqué.



Les véhicules de plus de 3,5 tonnes auront l'obligation de contourner la capitale en empruntant la rocade francilienne.



Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à leur levée par décision préfectorale, précise le communiqué.



Elles visent à réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère, alors qu'Airparif, une association qui surveille la qualité de l'air en Île-de-France, prévoit une "persistance" de l'épisode de pollution à l'ozone débuté mercredi dans le département. Celui-ci "peut constituer un risque pour la santé", souligne la préfecture.



La France est touchée par la canicule depuis plusieurs jours, avec une large partie du pays en vigilance orange et plusieurs départements en vigilance rouge, en particulier dans la moitié sud.



Les opérations de brûlage à l'air libre sont également interdites jusqu'à nouvel ordre et les travaux d'entretien ou de nettoyage qui émettent des composés organiques volatils, en faisant usage par exemple d'outils à moteur thermique, de solvants, vernis, colles ou peintures, doivent être reportés, selon la préfecture.



Celle-ci recommande par ailleurs de limiter les déplacements en voiture, ainsi que l'exposition à la pollution, notamment des personnes vulnérables.

