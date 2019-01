Politiques, économie, travaux… : ce qui vous attend cette année

. Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo), prévu du 2 au 10 février à la Maison de la culture, marquera le début de l'année. Carl Aderhold, auteur et historien, sera le président du jury. La sélection officielle comprend 14 documentaires venus de toute l’Océanie. 26 films sont hors-compétition.



. Vous connaîtrez le 15 février le nom du meilleur sportif de l'année 2018. La soirée de remise des prix se déroulera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Les portraits des nominés seront diffusés sur Tahiti Infos et Polynésie la 1ère et le public pourra voter pour son athlète préféré.



. Ne manquez pas le spectacle Domination les 22 et 23 février au grand théâtre de la Maison de la culture. C'est un show de hip hop et humour créé par deux acteurs incontournables de la nouvelle génération des artistes polynésiens contemporains : les Pukan's Prada et les All in One.



. L’humoriste Jamel Debbouze fera son grand retour à Tahiti le 2 mars sur la scène de To’ata. Pour son troisième spectacle en Polynésie, il présentera son nouveau one-man-show : " Maintenant ou Jamel". De son père à Donald Trump, de ses enfants à la psychologue scolaire en passant par le Marrakech du rire, tous les sujets y sont abordés avec toujours ce ton et cette impertinence qui le rendent unique et drôlissime.



. Les XVIᵉ Jeux du Pacifique se dérouleront du 7 au 20 juillet 2019 à Apia aux Samoa



. Le 12e Festival des Arts des îles Marquises aura lieu du 16 au 19 décembre à Ua Pou.