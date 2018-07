Policier au sein d’une brigade motorisée, il ne possède pas le permis

Face aux magistrats ce jeudi, le policier indique qu’il a fait appel de sa condamnation à 80 000 francs d’amende en première instance car il estime qu’il n’a pas « commis d’infraction. » Le président de la cour d’appel, perplexe, l’interroge : « ça ne vous posait pas de problème particulier de verbaliser des gens alors que vous étiez vous-même en infraction ? » Le prévenu répond en murmurant : « ça n’a pas duré longtemps. » « Enfin, ça a tout de même duré un mois ! » rappelle le magistrat.



Lors de ses précédentes auditions, l’homme avait expliqué que, selon lui, il avait été écarté de son poste car il refusait de couvrir certains actes commis par le maire. Il avait également indiqué que la commune l’avait désigné à ce poste en connaissant sa situation. Entendue à son tour, l’adjointe du Tavana avait contredit ces déclarations en affirmant que le prévenu avait fait « le forcing » pour que la mairie achète ces deux motos et mette en place la brigade.



Le procureur de la république a requis une peine similaire à celle prononcée en première instance en soulignant que cette dernière avait été « clémente » à l’égard du policier. Il a, par ailleurs, souligné le caractère paradoxal de ce comportement : « nous sommes face à une personne qui est chargée de veiller au bon comportement des usagers alors qu’elle est en infraction. D’un point de vue de la municipalité, il y a un contexte de dissensions, de querelles intestines mais je dois rappeler que lorsque l’on est policier municipal, il faut respecter la loi. »



Au terme de cette audience, la parole a été donnée au conseil du mis en cause qui a tenu a rappeler que son client n’a aucun casier judiciaire : « nous avons à faire à un absolu non-délinquant, un bon père de famille, un homme qui a eu un bon parcours professionnel. Tous les jours, le maire le voyait prendre sa moto en toute connaissance de cause ! »



La Cour d’appel rendra sa décision le 30 août prochain.