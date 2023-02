Police et justice sensibilisées aux causes LGBT+

Tahiti, le 17 février 2023 - L’association FLAG! était invitée ce vendredi au haut-commissariat pour sensibiliser les différents corps de métiers de la police et de la justice, aux questions d’homophobie et d’inclusion des communautés LGBT+.



L’association FLAG!, qui a pour objectif de lutter au sein des ministères de l'Intérieur et de la Justice contre l’homophobie, est intervenue ce vendredi au haut-commissariat. Mickaël Bucheron et Alain Parmentier, respectivement vice-président police et vice-président Europe de l'association FLAG!, ont mené une session de sensibilisation sur toutes les formes de discriminations que peuvent vivre les membres de la communauté LGBT+.



Les personnels de la police et de la justice, mais aussi de la gendarmerie et du centre de gestion ont pu échanger sur les questions de vocabulaire propre aux communautés LGBT+. Les caractéristiques des LGBT-phobies comme l’outing, le mégenrage, le suicide, etc. et les notions juridiques propres à l’homophobie ont été abordées avec les participants. Prévenir des comportements discriminatoires à l’encontre du public LGBT+ était au cœur des discussions avec les représentants de l’association FLAG!. Enfin, les fonctionnaires ont appris à réagir face à des signalements homophobes ou transphobes et à adopter la bonne démarche pour lutter contre l’homophobie ordinaire.

