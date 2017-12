Pôle unique de santé privé : La commission d'organisation sanitaire ne valide aucun projet

PAPEETE, le 12 décembre 2017 - Mardi en fin d'après-midi, la commission d'organisation sanitaire a donné son compte-rendu concernant l'appel à projet du pôle unique de santé privée. Après un long bras de fer entre les cliniques Paofai et Cardella, la commission n'a pas su départager les projets et a décidé de préciser le cahier des charges.



Le Schéma d'organisation sanitaire est clair. Il faut créer un pôle de santé privé unique en Polynésie. Notamment parce que " les cliniques actuelles connaissent des limites fortes en matière de bâtiments et de respect des normes actuelles et à venir ". La commission d'organisation sanitaire devait rendre sa décision concernant l'appel à projet du pôle unique de santé privée, mardi en fin d'après-midi. Les cliniques Cardella et Paofai avaient présenté deux projets de pôle unique de santé privée.

Le ministre Jacques Raynal a indiqué à l'issue de la commission qu'aucun choix n'avait été fait. " Nous n'avons pas pu trancher sur les deux projets qui étaient présentés. Chacun avait ses avantages, chacun avait ses inconvénients par rapport à ce que nous recherchons. Nous projetons de modifier la façon dont on a préparer l'appel à projet, de redéfinir de façon beaucoup plus précise les besoins du pays. ceci ne pourra être fait que dans le premier semestre de 2018. "

Ainsi, le ministère de la Santé lancera un deuxième appel à projet beaucoup plus précis que le premier lancé en mai 2017, dont le cahier des charges ne comportait que deux pages et demie. "La commission se positionne sur l'intérêt pour le pays et sur les recommandations qui sont faites par le schéma d'organisation sanitaire."

"la difficulté pour la commission d'organisation des soins a été de définir quel pouvait être celui {projet ndlr} qui était le plus porteur d'avenir pour le pays. Aucun des deux ne correspond réellement, pour l'instant. Certains se sont plaints de la difficulté d'élaborer un tel projet en aussi peu de temps puisque la demande de la COs date de deux mois. c'est la raison pour laquelle la commission a souhaité revoir l'appel à projet de façon à donner plus de temps aux promoteurs de ce projet de se positionner de façon plus pertinente", conclut le ministre de la santé Jacques Raynal.