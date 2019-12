Pokémon, toupies, poupées L.O.L… les incontournables de Noël

Si Noël est évidement une période propice pour l'industrie et l'économie de jouets, le spécialiste note toutefois que la concurrence internet entre le géant Amazon et les personnes qui vendent en groupage sur les réseaux sociaux n'est pas facile à anticiper. "On mise sur la qualité et surtout sur le conseil du staff pour faire face à cette concurrence", explique Mathieu Wygoda.



Autre point noir, le spécialiste des jouets regrette que les enfants soient tentés de délaisser les jouets pour les écrans de plus en plus jeunes. "Comme partout, les plus grands se détachent du jeu pour se tourner vers les jeux vidéo. Autrefois vers 12,13, 14 ans on faisait encore du vélo dans la rue, du cerf-volant, entre copains. Maintenant à 13 ans, l'enfant a déjà un compte sur la Play Station et joue à Call of duty. Les enfants commencent de plus en plus jeunes à jouer aux jeux vidéo, à la Nintendo Switch... On arrive encore à une petite population qui résiste face à cela et qui fait de la trottinette, des jeux de balle. Le monde est en train de se numériser", avoue avec une pointe de regret, Mathieu Wygoda.