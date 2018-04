Point sur les conditions météorologiques

PAPEETE, le 13 avril 2018- Le Haut-commissariat publie un bulletin sur l'épisode météorologique qui perturbe une partie de la Polynésie ce vendredi soir:



Les averses sur les Tuamotu de l’ouest s’atténuent, ces îles ne sont plus placées en vigilance jaune orages.



Aux Australes, l’île de Rapa est placée en vigilance jaune en raison d’une dégradation pluvieuse provoquant des grains orageux. Samedi, les averses et les grains orageux se généraliseront à l’archipel.



Sur les Iles du Vent, les averses et les grains se maintiendront jusqu’à ce soir. Samedi, le ciel sera voilé et les averses devraient être clairsemées et ne concerner principalement que les reliefs.



Aux Iles sous le Vent, des épisodes d’averses et de grains isolés sont prévus jusqu’à ce soir. Samedi, le temps sera marqué par une succession d’averses et d’éclaircies. Dimanche, les précipitations devraient se dissiper.