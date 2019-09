Poenaiki Raioha reste le n°1 mondial

Belle deuxième place pour Poeaniki Raioha lors du New York Sup Open qui s’est terminé ce mardi. Avec une victoire à Hawai’i lors de la première étape et une deuxième place à New York, Poenaiki Raioha conserve sa première place au classement du championnat du monde de l’APP.



Le surfeur originaire de Papenoo Poenaiki Raioha a participé à la deuxième étape du championnat du monde de sup surf, le New York Sup Open. Poenaiki s’est incliné en finale ce mardi contre le Brésilien Luiz Diniz mais il conserve sa première place au classement du championnat du monde.



Après Hawai’i, l’association des professionnels du paddle surf (APP) a organisé la deuxième étape du championnat du monde à New York. Dans des vagues petites, Poenaiki Raioha a pu faire un bon parcours qui l’a mené jusqu’en finale. Le Brésilien Luis Diniz a pu obtenir en finale deux vagues notées 8.6 et 8.17 pour un total de 16.77. Avec deux vagues notées 5.67 et 4.7, Poenaiki Raioha ne totalise que 10.37.



Il perd cette finale mais réalise une bonne opération avec cette deuxième place en conservant la tête du classement du championnat du monde 2019. Il reste au moins une épreuve, prévue par l’APP du 11 au 18 décembre aux Canaries.



Pour rappel, Poenaiki Raioha a été champion du monde de sup surf ISA (amateur) en 2014 et vice-champion du monde ISA en 2015. Poenaiki Raioha vise cette fois-ci le titre mondial chez les professionnels. SB