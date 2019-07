Plus deux places pour Michel dans le WCT

Mais sa régularité paye quelque part et lui permet de remonter de deux places suite à la dernière épreuve Sud-Africaine, une des plus exotiques du World Tour. Avec le forfait pour le reste de la saison de celui qui était le n°1 au classement John John Florence, suite à une nouvelle blessure au genou lors de l’avant-dernière étape brésilienne, Michel Bourez est potentiellement dans le Top 10.



La prochaine étape sera à domicile pour Michel Bourez : le Tahiti Tehupo’o Pro. Il a tout essayé et a déjà beaucoup montré sur cette vague, en compétition comme en free surf : se mettre la pression et ne pas se la mettre, prendre toutes les vagues et attendre la bonne vague…On a tous en mémoire son énorme engagement lors des conditions titanesques de 2014.



Rien de tout cela n’a encore « payé »…Pas une seule fois en 10 éditions il n’aura pu atteindre les quarts de finale. Que dire d’autre de cette étape qui ne lui a jamais porté chance ? Il vaut mieux peut-être ne rien dire, juste croiser les doigts et attendre de voir ce que cette édition pourra lui réserver. SB