

Plus de sept tonnes de cocaïne saisies sur un navire de pêche aux Antilles

Fort-de-France, France | AFP | mardi 14/10/2025 - La marine française a saisi plus de sept tonnes de cocaïne sur un navire de pêche naviguant dans les Antilles, à bord duquel les six personnes interpellées ont été déférées au tribunal judiciaire de Fort-de-France, ont annoncé mardi les autorités.



La saisie a eu lieu lors d'un contrôle opéré le 6 octobre par un bâtiment de la Marine nationale sur un navire "sans pavillon", au cours duquel "plus de sept tonnes de produits stupéfiants" répartis en 250 ballots ont été retrouvés, selon le communiqué commun du préfet de la Martinique, du ministère des Armées, de la Justice et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.



Au total, 7.056 kg de cocaïne ont été retrouvés dans une soute du navire qui a été ramené à Fort-de-France, ont précisé les autorités.



"A l'issue de leur garde à vue, les six personnes (présentes à bord) interpellées ont été déférées ce lundi 13 octobre au tribunal judiciaire de Fort-de-France et placées en détention dans l'attente de leur jugement prévu le 27 novembre", selon le communiqué.



L'enquête judiciaire a été confiée à l'Ofast, l'office anti-stupéfiants, des Caraïbes.



Selon les autorités, cette nouvelle saisie porte à près de 30 tonnes l'ensemble des produits stupéfiants saisis en 2025 par la Marine nationale dans la zone maritime des Antilles.

