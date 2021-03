Plus de lettres grecques pour nommer les ouragans pour éviter "la confusion"

Genève, Suisse | AFP | jeudi 17/03/2021 - Les ouragans dans l'Atlantique ne seront plus nommés avec des lettres de l'alphabet grec -auquel les météorologistes ont été forcés de recourir en 2020 en raison d'une saison record - parce qu'il "peut prêter à confusion", a annoncé l'Organisation météorologique mondiale.



Comme il est de tradition, le Comité des ouragans, qui concerne l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes et réuni mercredi, a également retiré le nom de quatre cyclones dont le bilan humain et matériel a été particulièrement lourd: Dorian, qui a frappé en 2019 ainsi que Laura, Eta et Iota en 2020.



L'année dernière, la saison des tempêtes dans l'Atlantique -qui court officiellement du 1er juin au 30 novembre 2020- a fait au moins 400 morts et occasionné des dégâts pour quelque 41 milliards de dollars.



La saison "a démarré vite et fort, avec un record de neuf tempêtes baptisées de mai à juillet. Elle s’est aussi terminée tardivement. Pour la première fois dans les annales, deux ouragans majeurs ont été enregistrés en novembre, à un moment où la saison touche normalement à sa fin", souligne l'OMM dans un communiqué.



La saison a été si active que la liste tournante utilisée par l'organisation, qui contient 21 noms, a été épuisée et il a fallu recourir à l’alphabet grec pour la deuxième fois seulement dans l'histoire. La première fois était en 2005.



Les noms des tempêtes, un sujet qui paraît à priori trivial, sont en fait d'une importance cruciale pour faciliter l'identification des phénomènes météorologiques destructeurs dans la région et pour mieux alerter les populations.



Les tempêtes sont nommées alternativement avec des noms masculins et féminins. Cette années commencera avec Ana, Bill et Claudette. La liste est réutilisée tous les 6 ans.



Pas de Q, U, X, Y ou Z



L'alphabet grec présente plusieurs inconvénients aux yeux des météorologues, qui notent que "le public prête parfois trop attention à l'utilisation de lettres de l'alphabet grec, au détriment des conséquences réelles de la tempête", et juge que l'impact des messages d'alerte en souffre.



La traduction des lettres de l'alphabet grec dans des langues utilisées au sein de la région peut également être source de confusion, note encore l'OMM.



"Certaines lettres grecques (Zeta, Eta, Theta) se prononcent de façon similaire et se suivent dans l'alphabet grec", ce qui a compliqué la communication en 2020, quand des tempêtes aux noms très semblables se sont déclenchées simultanément.



Pour ne pas être à court de noms, les membres du Comité des ouragans ont donc convenu de créer "une liste complémentaire de noms rangés par ordre alphabétique pour toutes les lettres de l'alphabet", sauf le Q, U et X, Y et Z.



Les noms commençant par ces lettres "sont encore peu courants et difficiles à comprendre dans les langues locales".



"Cette liste serait utilisée à la place de l'alphabet grec lorsque la liste standard serait épuisée au cours d'une saison donnée", précise l'OMM.



Les membres du Comité des ouragans, qui proviennent des services météo nationaux de toute la Région, ont aussi décidé de maintenir la date officielle de début de la saison en 2021, même si les tempêtes semblent se former plus tôt.



"Nous ne pouvons empêcher ces phénomènes naturels incroyablement puissants de se produire, mais nous avons le pouvoir de réduire au minimum les pertes humaines et matérielles grâce à des prévisions et des alertes de pointe et à une coordination et une coopération régionales solides», a souligné Evan Thompson, Président du Conseil régional de l’OMM pour l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.