Plus de 7 millions de téléspectateurs pour Miss France 2019

Paris, France | AFP | dimanche 16/12/2018 - Au moins 7,3 millions de téléspectateurs ont regardé samedi soir, sur TF1, Miss Tahiti Vaimalama Chaves recevoir la couronne de Miss France 2019, sous les yeux d'un jury composé pour la première fois exclusivement de femmes.



Selon la chaîne, la 89e édition de son programme phare a attiré 7,3 millions de téléspectateurs, soit un peu moins que l'année dernière (7,4 millions) mais avec un pic à 8,9 millions de téléspectateurs lors du couronnement, soit plus qu'en 2017 (8,8).

La part d'audience s'est établie à 38,3% (contre 37,1% en 2018), plaçant la chaîne largement en tête des audiences.

La nouvelle Miss France, diplômée d'un master de management en marketing, a un profil atypique: à 24 ans, ayant vécu une enfance en fort surpoids, au point d'être traitée de "monstre".

Elle a brisé ce que beaucoup de Tahitiens considéraient comme une malédiction : pendant cinq années consécutives, entre 2013 et 2018, les Miss Tahiti ont été première ou deuxième dauphine de Miss France. Elles n’avaient plus été sacrées depuis Mareva Galanter en 1999.

Si la victoire de Vaimalama Chaves a provoqué des scènes de joie en Polynésie française et a été abondemment commentée sur les réseaux sociaux, de nombreux tweets évoquaient un couac survenu pendant la retransmission du concours.

Dans un plan furtif, TF1 a en effet montré les coulisses de l'élection, laissant apercevoir par erreur deux Miss en train de se changer, les seins nus.

Après une précédente édition dédiée à la cause des femmes dans le sillage du mouvement #MeToo, un jury pour la première fois 100% féminin, présidé par Line Renaud, a réuni la danseuse étoile Alice Renavand, la chanteuse Jenifer, la Miss France 2011 Laury Thilleman, la comédienne Maud Baecker, l'humoriste Claudia Tagbo et Caroline Garcia, numéro 1 du tennis féminin français.