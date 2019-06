Plus de 377 000 Fcfp récoltés pour l'opération Fa'a'apu du cœur

PAPEETE, le 5 juin 2019 - Pour la troisième année consécutive l'opération Fa'a'apu du cœur a été reconduite au fenua. Du 24 avril au 24 mai dernier la société d'aucy a renversé 20 francs par boite de conserve de légumes vendue, pour le développement du potager bio du centre Papa Nui, géré par l'association Fare Heimanava. Cette opération a permis de récolter 377 060 Fcfp.



L'idée est simple et solidaire : pour chaque boîte de conserve d'aucy vendue, 20 francs ont été versés par la marque de légumes, au centre éducatif Papa Nui. Ce centre éducatif est géré par l’association Fare Heimanava. Il accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 6 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle (légère, moyenne ou profonde) sans trouble du comportement.



"On a lancé le fa'a'apu en 2009 avec au départ une petite zone horticole. C'est un support éducatif que nous avec nos jeunes, parce qu'on est là avant tout pour faire de l'éducation spécialisée. Ça nous permet d'accompagner les jeunes dans des situations d'initiation et de travail", indique Stéphane Marandin, directeur du centre Papa Nui.



"C'est génial de pouvoir travailler dans le fa'a'apu et de voir pousser tout ce que l'on plante", confie Gabriel, 21 ans, un habitué du centre Papa Nui.



"Travailler c'est hyper gratifiant pour nos jeunes. Ca les occupes, ça leur apporte une activité saine", explique François Quiquet, responsable éducatif au centre Papa Nui. " Ils le font vraiment avec plaisir. S'ils sont fatigués ils peuvent se reposer. Ca restaure aussi leur image social parce que ce sont eux qui sont mises en valeur lorsque nous recevons des visiteurs, et qui disent "c'est super ce que vous faites". "