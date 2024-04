Plus de 300 jeunes à l’ouverture de la Coupe du maire de Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 2 avril 2024 - Le long week-end pascal s’est achevé par le coup d’envoi d’un rassemblement sportif populaire, lundi, à Taiarapu-Ouest. Plus de 300 jeunes des quartiers de Toahotu, Vairao et Teahupo’o ont répondu à l’invitation de la commune. Au programme : dix soirées de rencontres autour du futsal et du volley-ball à l’occasion des vacances scolaires.





À Taiarapu-Ouest, les vacances de Pâques seront sportives ! L’ouverture de la Coupe du maire s’est tenue ce lundi, en fin d’après-midi, avec un défilé des délégations de Toahotu, Vairao et Teahupo’o du parc Tavania vers la salle omnisports de Vairao, repeinte pour l’occasion.



Plus de 300 jeunes ont répondu à l’invitation de la commune, soit 21 équipes masculines et 17 équipes féminines pour le volley-ball, ainsi que 16 équipes masculines et 11 équipes féminines pour le futsal. Les matchs amicaux ont donné la couleur de la compétition à venir, avec des joueurs déterminés et un public enthousiaste.



Le tournoi se poursuit jusqu’au mercredi 10 avril, avec des rencontres programmées dans les trois salles omnisports communales. À la clé : des trophées et des lots alimentaires. Si la participation et l’entrée sont gratuites, des buvettes sont mises en place par des associations des trois communes pour récolter des fonds.

Dix jours de compétition Cette première édition a été pensée pour permettre aux équipes de jouer pendant plusieurs jours sans élimination, deux soirées sur dix étant réservées aux phases finales. “C’est l’occasion de valoriser les jeunes de nos quartiers et, pour les entraîneurs, de repérer des joueurs pour les intégrer dans leurs clubs et leur permettre de pratiquer toute l’année”, nous a confié le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa.



Dans son discours, le maire, Tetuanui Hamblin, a lancé un appel au fair-play et à l’ouverture. “Je voudrais que ce soit un moment de joie et de partage entre les jeunes de chaque commune de Taiarapu-Ouest. Si ça fonctionne, pourquoi ne pas voir plus grand et associer des jeunes des communes voisines de Terehēamanu (...) pour se dépasser à travers le sport ?”, a-t-il suggéré en présence d’un adjoint au maire de Teva i Uta.

Se divertir et s'impliquer Ce type d’événement est l’occasion pour les jeunes et leurs aînés de se divertir, mais aussi de s’impliquer. Angelo Jennings, 25 ans, endosse ainsi pour la première fois la fonction de référent pour Pupu Raro, à Vairao. “J’ai pu réunir environ 25 joueurs, avec le soutien de ma tante. Les inscriptions sont toujours ouvertes si les jeunes veulent venir profiter des activités”, précise-t-il.



Pour Taiana Taumihau, référente du quartier Vaihi de Toahotu à l’âge de 55 ans, c’est une habitude de longue date. “On doit être une cinquantaine de participants. Ce type de rassemblement, c’est grandiose pour nos jeunes !”



Entre le football et la préparation d’un concours, Tehaunui Taurere, résident de Teahupo’o de 19 ans, se joint à la fête. “Je suis venu en renfort pour compléter une équipe, vu que nous sommes peu nombreux. Je suis impatient de commencer !”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 2 Avril 2024 à 16:20 | Lu 419 fois