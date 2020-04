Plus de 290 millions d’aides sociales

Tahiti, le 28 avril 2020 - Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, ont présenté un bilan de l’action du poste de crise social. Une action qui se chiffre à plus de 290 millions de Fcfp.



À l’occasion d’un point presse qui s’est tenu ce hier

à 13 heures au poste de crise (PC) social, le

ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou,

et la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, ont

présenté le bilan du PC social après près de trois

semaines d’action.



Depuis sa mise en place le 8 avril dernier, le PC

social a reçu 2 676 appels. Des appels émanant

majoritairement de résidents de Tahiti. Sur

l’ensemble de ces appels, 55% concernent des

aides alimentaires, 23% des aides à la personne et

8% des aides de logement, pour ne citer que les

trois premières. Si la crise actuelle impacte la

population dans son ensemble, il semble que la

tranche d’âge comprise entre 30 et 35 ans soit la

catégorie qui sollicite le plus l’aide du PC social,

suivie de près par les 25-30 ans.