Plus de 2 000 verbalisations pour non-respect des mesures de confinement

Tahiti, le 4 avril 2020 – Après 15 jours de confinement, plus de 2 000 verbalisations ont été recensées par le Haut-commissariat pour le non-respect des consignes de confinement. Certains contrevenants ont également été déférés devant le parquet et font l'objet de poursuites judiciaires.



Après 15 jours de confinement général et une semaine du couvre-feu sur l’ensemble de la Polynésie française, le Haut-commissariat a communiqué vendredi un bilan des contrôles menés par les services de la gendarmerie et de la police.



Ainsi, plus de 40 000 contrôles ont été effectués depuis de la mise en place du confinement au fenua à la mi-mars. On dénombre 596 verbalisations pour non-respect du couvre-feu, et 1 710 verbalisations pour le non-respect de l’obligation de fournir un justificatif de déplacement, qu’il soit professionnel ou dérogatoire.



"La population a très majoritairement respecté la démarche. Toutefois, la bataille est loin d’être gagnée, et il ne faut surtout pas relâcher les efforts et les poursuivre", indique le communiqué du Haut-commissariat. Ce dernier insiste également sur le fait que, "tous les manquements aux mesures de confinement, couvre-feu et délits ont été sévèrement sanctionnés et continueront de l’être."



Plusieurs contrevenants ont ainsi été déférés devant le parquet et font l'objet de poursuites judiciaires. "D’autres ont également été incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire strict", précise le communiqué.