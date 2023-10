Plus de 2.000 morts dans un puissant séisme en Afghanistan

Hérat, Afghanistan | AFP | dimanche 08/10/2023 - Plus de 2.000 personnes sont mortes dans l'ouest de l'Afghanistan frappé par un violent séisme samedi, qui a provoqué d'énormes dégâts, selon un nouveau bilan officiel communiqué dimanche.



Plus de 1.300 habitations ont été détruites par le séisme de magnitude 6,3, qui a été suivi par huit fortes répliques et qui a frappé des régions situées à 30 kilomètres au nord-ouest de la ville de Hérat, selon ces sources officielles.



Parlant "d'un tremblement de terre sans précédent", le porte-parole du ministère de la Gestion des catastrophes, le mollah Janan Sayeq, a évalué dimanche à 2.053 morts dans 13 villages. Un bilan qui pourrait encore grimper, a-t-il averti à son retour, comme l'avait fait la veille l'Organisation mondiale de la santé.



"Pour la gestion des victimes, nous faisons de notre mieux", a dit le mollah Janan Sayeq aux journalistes à Kaboul, en affirmant que des "opérations de recherche dans la zone touchée (étaient) en cours".



Dans le district rural de Zinda Jan, des équipes de secours improvisées creusaient des tranchées dans les amoncellements de gravats dans l'espoir de déterrer des survivants.



Dans le village de Sarboland, situé dans ce district, un journaliste de l'AFP a constaté samedi soir la destruction des maisons, d'où émergeaient des effets personnels battant au vent.



Des hommes dégageaient des gravats tandis que des femmes et des enfants patientaient à l'extérieur, au milieu des débris, se préparant à passer une nuit sans toit.



Une nouvelle réplique de magnitude 4,2 a frappé la même zone vers 7h00 (02h30 GMT) dimanche matin, selon l'Institut géologique des États-Unis.



Transformé en sable



"Dès la première secousse, toutes les maisons se sont effondrées", a raconté Bashir Ahmad, 42 ans.



"Ceux qui se trouvaient à l'intérieur des maisons ont été ensevelis. Il y a des familles dont nous n'avons aucune nouvelle", ajoute-t-il.



Nek Mohammad, lui, se trouvait au travail lorsque la première secousse a frappé vers 11H00 locales (6H30 GMT).



"Nous sommes rentrés chez nous et avons constaté qu'il ne restait plus rien. Tout était devenu du sable", explique-t-il, ajoutant qu'environ 30 corps ont été retrouvés.



"Pour l'instant, nous n'avons rien. Pas de couvertures ni rien d'autre. Nous sommes abandonnés avec nos martyrs", ajoute cet homme de 32 ans.



La plupart des maisons rurales du pays sont constituées de briques de terre cuites au soleil et de poteaux de support en bois, avec peu de renforts modernes en acier. Plusieurs générations vivent généralement sous le même toit. Des catastrophes comme le séisme de samedi peuvent alors dévaster les communautés locales.



A Hérat, considérée comme la capitale culturelle de l'Afghanistan, de nombreux habitants leurs logements dès la première secousse, tandis que les hôpitaux, les écoles et les bureaux étaient désertés de leurs occupants.



Cette nouvelle catastrophe survient alors que l'Afghanistan souffre déjà d'une grave crise humanitaire, avec le retrait généralisé de l'aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021.



La province d'Hérat, qui compte 1,9 million d'habitants selon les données de la Banque mondiale, est également frappée par la sécheresse depuis des années, paralysant de nombreuses communautés agricoles déjà en proie à des difficultés.



L’Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier dans la chaîne de montagnes de l'Hindu Kush, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.



En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9, le plus meurtrier jusqu'à ce jour en Afghanistan en près de 25 ans, avait fait plus d'un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abris, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).

