Plus d'un millier personnes défilent à Fort-de-France pour "sauver l'hôpital"

Fort-de-France, France | AFP | mardi 12/06/2018 - Entre 1.300 et 2.000 personnes, selon la police ou les organisateurs, ont manifesté mardi dans les rues de Fort-de-France pour la défense et la survie du CHU de la Martinique, à l’appel d'un collectif de professionnels et de syndicats du secteur de la santé.



Face à "la déliquescence du CHUM (rupture fréquentes d’approvisionnements, disparitions de spécialités médicales) le collectif entendait ainsi attirer l’attention du gouvernement et mobiliser la population à propos d'une situation "d’une gravité extrême" et qui pose la question de la survie même du système de santé en Martinique, selon lui.

Aux cris de "Buzyn, où es-tu, l’hôpital est dans la rue", les manifestants, soutenus par des élus et un syndicat de camionneurs, ont parcouru les artères de Fort-de-France avant de se rendre à la préfecture.

La mobilisation doit se poursuivre mercredi avec une opération ville morte à l'initiative de l'association des maires de l'île.

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, actuellement dans l’île avec le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot pour traiter la crise des sargasses, ces algues brunes toxiques qui ont envahi les rivages antillais depuis février, a reçu durant près d'une heure et demie à la préfecture des membres du collectif.

Face aux difficultés du CHU, sa gestion a été placée sous administration provisoire depuis janvier 2018. L'Agence régionale de santé avait souligné une "sévère dégradation de sa situation financière".