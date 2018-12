Plus d'un millier d'athlètes attendus ce mois-ci à Tahiti

Clément Legayic

Directeur des jeux



"Ça n'a pas été de tout repos"



" C'est toujours difficile du fait que beaucoup de choses ont été dites pendant les jeux des archipels. Donc, je prends le train en marche et je suis obligé d'appliquer tout ce qui a été dit. Mais la plus grande difficulté est que tous les jeux qui ont été organisés dans les archipels, ne correspondent pas partout. Par exemple, le basket, à Makemo, c'était du 3 contre 3, à Bora Bora, c'était 5 contre 5. Sur Tahiti, on va faire du 5 contre 5. Après, il y a des disciplines qui n'ont pas été retenues dans certains archipels et qui se feront à Tahiti. Du coup, nous avons fait venir des équipes qui ont un championnat reconnu par la fédération, pour qu'on se retrouve avec au moins cinq équipes en compétition. Si on ne prenait que les lauréats, on n'aurait que trois à quatre équipes pour certaines disciplines.

Il y avait aussi le facteur temps. J'ai repris l'équipe à cinq mois de l'événement et cela n'a pas été évident, mais on a tout de même relevé ce défi. Il y avait aussi le problème du transport aérien pour faire venir 750 athlètes en trois jours et loger 1 300 personnes dans trois établissements qui n'ont pas la capacité de dortoirs. Donc, on a été obligé d'utiliser les salles et là on a été pris par la sécurité. En plus, il a fallu trouver des matelas… ça n'a pas été de tout repos. "