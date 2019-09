Plus d'heures d'apprentissage en anglais et une formation spécifique au service hôtelier de luxe

PUNAAUIA, le 23 septembre 2019 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, s'est entretenue vendredi avec Pépin Mou Kam Tse, le nouveau proviseur du lycée hôtelier de Punaauia. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la demande des professionnels de l'hôtellerie qui sollicitent l'augmentation du nombre d'heures d'apprentissage de l'anglais et une formation spécifique au service hôtelier 4 et 5 étoiles.



Pépin Mou Kam Tse, nouveau proviseur du lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti, a reçu vendredi dernier dans son établissement la visite de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Cet entretien a été l'occasion d'évoquer la demande des professionnels de l'hôtellerie qui sollicitent l'augmentation du nombre d'heures d'apprentissage de l'anglais et une formation spécifique au service hôtelier 4 et 5 étoiles.



Près de 650 élèves et étudiants, du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au brevet de technicien supérieur (BTS), sont scolarisés au lycée hôtelier. Ces derniers peuvent se former à différents métiers : cuisine, service en restaurant, hôtellerie, boulangerie-pâtisserie et tourisme, avec des spécialisations complémentaires comme le service barman ou employé traiteur.



L'établissement a également l'ambition d'obtenir le label "Campus des métiers et des qualifications" décerné par le ministre de l'Education nationale, pour une durée de quatre ans. Ce label donne accès à un accompagnement budgétaire de l'Etat afin d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d’acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue. Elles sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d’activité correspondant à un enjeu économique national ou régional.



Ce label favoriserait l'évolution et l'adaptation des compétences dans le domaine du tourisme grâce à un partenariat renforcé avec les professionnels de l'industrie.