Pluies: attention à la leptospirose

PAPEETE, le 10 décembre 2018- Les pluies actuelles et leurs conséquences sur la salubrité des habitats (inondations, boue, détritus, coupure d’eau...) sont favorables à la transmission d’agents infectieux pouvant être responsables de la dengue, de la leptospirose, de gastro-entérites. La Direction de la santé met en garde contre les risques sanitaires liés aux fortes pluies et rappelle les précautions à prendre.





Avec le retour de la saison des pluies, la leptospirose est le risque infectieux le plus fréquent. Marcher pieds nus dans l’eau sale ou la boue augmente les risques de contact entre la peau et cette bactérie. La saison des pluies est également propice à la prolifération des gîtes larvaires et des moustiques. Pour éviter la dengue, maladie à potentiel épidémique, la direction de la santé conseille d’éliminer les gîtes larvaires et de se protéger contre les piqûres de moustiques. Trois cas de leptospirose ont été déclarés pendant cette quinzaine, tous les 3 en semaine 48. Un seul cas a pu être investigué : le facteur de risque identifié était le jardinage (fa’a’apu).



Recommandations

- le jardinage / fa’a’apu est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées

- porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce

- protéger les plaies avec un pansement imperméable

- limiter tous les contacts avec la boue et l’eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières

- dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets

- après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies

- consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.