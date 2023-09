Pluie de préavis de grève

Tahiti, le 25 septembre 2023 - Après l'OPT où les négociations commenceront ce mardi matin, c'est au tour du port autonome, des trois sociétés d'acconage (J.A Cowan, SAT Nui et Cotada), de la Direction de l'agriculture (DAG) et du service de biosécurité d'être sous le coup de préavis de grève qui prendront effet ce jeudi 28 septembre à 0 heure si aucun accord n'est trouvé.





Vigilance orange aussi dans certains services du Pays où les préavis de grève pleuvent depuis vendredi. C'est en effet la journée choisie par les différents syndicats pour passer à l'attaque. Si l'OPT est sous le coup d'un préavis de grève commun à la CSTP-FO, la CSIP, O Oe to oe Rima, Otahi et la Sapot, pour les autres, ce sont uniquement les organisations syndicales CSIP et Aro no Porinetia qui en sont dépositaires.



À l'OPT, c'est ce mardi matin que les négociations démarrent à Fare Ute suite au préavis déposé par les cinq organisations syndicales précitées. En cause, le plan de redressement des finances du groupe avec la remise en cause annoncée par la ministre Vannina Crolas de certains avantages des salariés. Vannina Crolas qui expliquait jeudi que sur les deux milliards de francs d'avantages que l'OPT verse chaque année à ses salariés, un effort de seulement 147 millions de francs de baisse avait été négocié pour le moment. Insuffisant. Le leader de la CSIP, Cyril Legayic pointe quant à lui du doigt “la mauvaise gestion” de l'OPT et estime que “depuis qu'elle a été nommée”, la ministre “a pris en grippe le personnel de l'OPT”.



Négociations au Port “mardi ou mercredi”



En plus de l'OPT, le Port autonome de Papeete a lui aussi reçu un préavis de grève, mais de la CSIP et du syndicat de Mahinui Temarii Aro no Porinetia, avec six points de revendication qui y sont listés. Il y a notamment une demande de reclassement de sept opérateurs de vigie, la mise en conformité du service de trafic maritime (STM), le recrutement d'un coordonnateur portuaire manutentionnaire, le respect des protocoles d'accord signés antérieurement et qui ont été confirmés en cours d'appel concernant le statut de certains personnels du port, et le recrutement de vingt agents de police pour le terminal commercial et international.



Joint par Tahiti Infos, le directeur du port autonome Jean-Paul Le Caill a indiqué qu'il recevrait les syndicats mardi après-midi ou mercredi, “en tout cas, avant la date d'échéance du préavis de grève” prévue le jeudi 28 septembre à 0 heure, mais n'a pas souhaité faire davantage de commentaires.





Dysfonctionnement pointé à la DAG et au service de biosécurité



Du côté des acconiers (J.A. Cowan, SAT Nui et Cotada), les deux organisations syndicales demandent à ce que les missions des agents de police portuaire ne fassent l'objet ni de sous-traitance, ni de remplacement par des sociétés de gardiennage. Ils réclament aussi le renouvellement de la convention AOP (autorisation d'outillage portuaire) et OSP (obligation de service public), ou encore l'agrément des grues utilisées par les acconiers pour la sécurité.



À la Direction de la biosécurité et à la Direction de l'agriculture (DAG), c'est le dysfonctionnement au sein des services qui est principalement pointé du doigt. Aucun rendez-vous n'est encore fixé pour l'instant selon le directeur de la DAG Philippe Couraud, mais “une proposition a été faite”, nous a-t-il indiqué.



Si aucun accord n'est trouvé d'ici jeudi à 0 heure, l'OPT, le port autonome, la DAG, les trois sociétés d'acconage et le service de biosécurité entreront en grève.