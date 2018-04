Plongez au cœur de l’île de Tahiti avec le Tere Nā Uta

PAPEETE, le 10 avril 2018. Tahiti Tourisme organise le samedi 28 avril une journée au cœur de la vallée de la Papeno'o.



Après le Tere Fā'ati iā Tahiti-Nui 2018, le célèbre tour de l’île en truck organisé par Tahiti Tourisme en janvier, c’est au tour du Tere Nā Uta. Le samedi 28 avril, touristes et locaux pourront profiter d’une balade en 4x4 au cœur de l’île de Tahiti tout en (re)découvrant ses paysages et sa culture. La nouveauté de cette troisième édition sera la traversée de la vallée de Papeno’o jusqu'à la commune de Mataiea de l’autre côté de l’île de Tahiti.



Avant l’entrée dans une vallée, les anciens se devaient d’offrir un présent sur le marae pour s’accorder la bénédiction des divinités qui les protégeraient durant leur périple. Initiée par l’Association Haururu, en charge de la préservation des sites historiques et sacrés de la vallée de Papeno’o, l’offrande permettra à tous les passagers de voyager dans le temps en se glissant dans la peau d’un ancien, le temps d’une journée et en faisant à leur tour une offrande.



En plein cœur de l'île



Le Tere Nā Uta, c’est aussi l’occasion de (re)découvrir des lieux luxuriants et d'admirer les vues panoramiques et les superbes cascades. L’incontournable mā’a Tahiti sera proposé à l’ensemble des participants au Lac Vaihiria.

Parmi les neufs arrêts proposés, nous pouvons distinguer celui au Lac bleu qui permettra à tous de se rafraîchir dans un cadre paradisiaque. Un spectacle de danse traditionnelle sera aussi proposé.



Des guides expérimentés, tous prestataires en excursions 4x4 dans la vallée de Papeno’o ou membres de l’Association Haururu, guideront les passagers durant la traversée en leur montrant les recoins les plus retirés et en agrémentant chaque arrêt de légendes et coutumes polynésiennes.