Plongée dans l'histoire de Rapa avec "Sakana"

TAHITI, le 31 mai 2021 - Lionel Watanabe, dit Sakana, est un personnage emblématique de l’île de Rapa. Sa vie est un roman, ou presque. Corinne Raybaud a écrit sa biographie.



Il est connu sous le surnom de Sakana. Lionel Watanabe, personnage emblématique de l’île de Rapa, a eu une vie riche et digne d’un roman. Fils d’un Japonais et d’une princesse de Rapa qui se rencontrent et tombent amoureux sur l’île de Makatea au début du XXe siècle, Lionel Watanabe naît, lui, à Rapa. Il a aujourd’hui 90 ans. Son histoire est racontée par Corinne Raybaud, docteure en histoire et auteure de nombreux ouvrages, dans un livre qui vient de paraître.



Le lecteur peut suivre au fil des pages les tribulations d’Uhashi, le père de Lionel, découvrir les origines polynésiennes et japonaises de la famille Watanabe du Japon jusqu’à Rapa, revenir aux années CEP à Moruroa, Hao et Tureia dans les années 1960. Après un parcours tout à fait étonnant, Lionel Watanabe a été en poste dans presque tous les archipels de Polynésie comme gendarme, avant de devenir maire de Rapa pour deux mandats.



Il rencontra Pouvanaa a Oopa, se trouva en mission d’évacuation à Tureia, séjourna à Moruroa et Hao lors des essais nucléaires, se rendit aux îles Marquises où il rencontra Jacques Brel et participa au tournage d’un film avec Jacques Martin.



Les souvenirs de Lionel Watanabe permettent de plonger dans la vie à Rapa dans les années 1930-1940. Ainsi y a-t-il en fin d’ouvrage toute une partie sur l’habitat, la nourriture, les fleurs, les grandes fêtes ou encore les légendes de cette île isolée des Australes.