Plastiques: une étude estime les décès cardiovasculaires liés à un phtalate dans le monde

Paris, France | AFP | mardi 29/04/2025 - L'utilisation des produits chimiques appelés phtalates, qui entrent dans la fabrication d'articles ménagers en plastique, contribue aux maladies cardiovasculaires et pourrait être liée à plus de 356.000 décès dans le monde sur la seule année 2018, selon une étude publiée mardi.



Publiés dans la revue Lancet ebiomedicine et dirigés par des chercheurs de l'hôpital NYU Langone de New York, ces travaux exploitent notamment des données de mortalité cardiovasculaire attribuée aux plastiques aux Etats-Unis dans une étude de 2024, et des estimations d'exposition au DEHP, un phtalate particulier.



L'exposition quotidienne à ce phtalate, le DEHP, "pourrait être liée à plus de 356.000 décès dus à des maladies cardiaques dans le monde pour la seule année 2018", dont les trois quarts survenus au Moyen-Orient, en Asie du Sud et l'Est et dans le Pacifique, estime l'étude publiée mardi.



Cela représente "plus de 13% de la mortalité mondiale due aux maladies cardiaques en 2018 chez les hommes et les femmes âgés de 55 à 64 ans", précisent ses auteurs, soulignant que les habitants des pays à revenus élevés y sont moins exposés.



Bien que l'étude ne se penche pas sur les origines de l'exposition au DEHP, les niveaux les plus élevés sont retrouvés dans des pays comme l'Inde ou la Chine, qui combinent "une industrie plastique, une faible réglementation des produits plastiques et de grandes quantités de déchets plastiques", dont "la gestion est sous-développée", notent les chercheurs.



Des liens ont été établis "depuis des décennies" par des études entre des problèmes de santé et l'exposition à des phtalates présents "dans les cosmétiques, les détergents, les solvants, les tuyaux en plastique, les insecticides", rappellent-ils.



Car "lorsque ces substances chimiques se décomposent en particules microscopiques et sont ingérées", elles ont été associées à "un risque accru de pathologies allant de l'obésité et du diabète aux problèmes de fertilité et au cancer".



"En mettant en évidence le lien entre les phtalates et une cause majeure de décès dans le monde, nos résultats contribuent au vaste ensemble de preuves que ces produits chimiques présentent un énorme danger pour la santé humaine", a déclaré l'autrice principale de l'étude, Sara Hyman.



Des estimations mondiales doivent être faites pour éclairer les négociations en vue d'un traité international contre la pollution plastique, selon ces scientifiques. Ces négociations ont pour l'instant échoué, après une réunion infructueuse en décembre à Busan en Corée du sud, et une nouvelle session est prévue du 5 au 14 août à Genève.