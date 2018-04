Plan 3000 logements : "Les résultats sont là", pour Bouissou

PAPEETE, 19 avril 2018 - Dans un communiqué transmis jeudi, Jean-Christophe Bouissou, ministre du logement et porte-parole du gouvernement, fait un point d'étape du Plan 3 000 logements, afin de " répondre aux diverses déclarations des listes aux élections territoriales de la Polynésie française et apporter la vérité sur les efforts consentis par le gouvernement d’Edouard Fritch dans le domaine du logement ".



Le communiqué : Le nombre de logements sociaux neufs livrés par l’Office polynésien de l'habitat (OPH) est passé de 37 logements en 2013 (36 logements en habitat groupé et un fare), à 486 logements livrés en 2017 (350 fare et 136 logements en habitat groupé). Les aides en matériaux ont quant à elles atteint le chiffre record de 1733 livraisons.



Pour l’année 2018, les moyens financiers engagés pour l’OPH vont permettre de livrer 500 à 600 logements (soit 400 Fare et 200 logements en habitat groupé actuellement en chantier).



En septembre 2017 le gouvernement a décidé d’engager le "Plan 3 000 logements" pour :

- compléter l’offre 2018 de l’OPH de 500 logements minimum par l’acquisition de 200 logements supplémentaires en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) via un appel à projets auprès des promoteurs locaux. Cet appel à projet a fait l’objet récemment d’une première décision de principe d’acquérir 150 à 250 logements.

- un programme de 300 logements en accession à la propriété aidée pour des familles disposant de revenus entre 2 et 4 SMIG. L’Aide à l’Investissement des Ménages qui a été améliorée sera complétée par une subvention du Pays à des programmes immobiliers agréés, pour aider les familles aux ressources modestes à acquérir leurs résidences principales.

Ce programme sera lancé au 2ème semestre 2018. Le chiffre de 1 000 logements par an sera atteint. Car, pour l’année 2018, d’ores et déjà et à ce jour, la dynamique enclenchée porte ses fruits avec plus de 800 logements en chantier ce qui devrait permettre d’atteindre, voire de dépasser, l’objectif de 1 000 logements dès 2018 :

- Les livraisons de l’OPH financés sont de 400 Fare à attribuer, de 200 logements en habitat groupé en chantier, à compléter avec les logements à acquérir en VEFA,

- La commission d’agrément des organismes de logement social a agréé un volume de 340 logements, avec une première mise en chantier en mars 2018 d’un programme de 67 logements dans la commune d’Arue grâce à l’aide du Pays et à l’aide fiscale à l’investissement LODEOM de l’Etat,

- Deux opérations de logements pour les étudiants financés par le Pays et l’Etat sont également en chantier : le bâtiment Van Bastolaer à Papeete (64 logements) et le centre d’hébergement des étudiants sur le campus universitaire à Punaauia (83 studios),

- Le lancement du programme d’accession à la propriété de 300 logements sera engagé au 2ème semestre 2018.

- La défiscalisation locale du logement libre a été reconduite sur 3 ans à partir de 2018.



Enfin, le service Habitat du Pays, la Délégation à l’Habitat et à la Ville, lance prochainement une étude de définition de mesures d’aides publiques pour la remise en location de logements vacants avec des loyers conventionnés.



L’objectif du gouvernement est de diversifier l’offre d’habitat, d’adapter les aides aux réalités des ressources des familles et de contribuer par là-même à la relance durable de l’activité et de l’emploi tout en répondant aux besoins de logement des familles modestes et faire reculer l’habitat indigne dans notre Pays.



L’objectif de 1 000 logements par an du "Plan 3 000 logements" représente un volant d’activités annuelles de 18 milliards Fcfp pour les entreprises et correspond à 1 250 emplois à temps plein sur 18 mois.