Piscine, logements, route... Mahina et ses projets

Tahiti, le 18 août 2020 - Invité par le tāvana de Mahina, le président du Pays, accompagné de plusieurs de ses ministres s'est rendu hier matin dans la commune de la côte est. Au programme de ce déplacement, la visite des différents aménagements de la commune : construction de lotissement, goudronnage de voirie, projet d'une piscine à la Pointe Vénus...





Après Moorea lundi, le président du Pays s'est rendu hier à Mahina. Tout au long de cette matinée, Édouard Fritch accompagné de plusieurs de ses ministres et du maire Damas Teuira, ont enchaîné les visites.

À commencer par celle du lotissement Amoe, dont la première pierre a été posée. Il comprendra 46 logements répartis sur quatre bâtiments. Les travaux devraient durer environ 24 mois.

Ensuite, la délégation s’est rendue sur le chantier du lotissement Atima 2 où 13 logements sont en construction. Les appartements seront livrés dans le courant du premier trimestre de 2021.

Puis direction la pointe d’Orofara pour faire le point sur les travaux de sécurisation du talus afin qu’il n’y ait plus d’éboulement sur la route de ceinture. Toujours dans ce secteur, l’état de la route d’accès au plateau a été abordé. Le président s’est engagé à goudronner la partie du Pays, et le cas échéant à venir aider la commune pour d’autres parties qui restent à sa charge.

La délégation s’est ensuite rendue dans le secteur des quartiers Titine et Tetuanui qui s’inscrivent dans le cadre du plan de rénovation urbaine (PRU). Alors que bon nombre de maisons ont été désertées car elles devenaient inhabitables en cas de fortes pluies, la commune a mené un gros travail sur la voirie afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales.

La visite s’est achevée à la pointe Vénus où la deuxième phase des travaux d’aménagement du site est en cours de finalisation. Pour l’essentiel, il s’agit aujourd’hui de terminer les aménagements paysagers et d’apposer la signalétique. Le chantier devrait être achevé en septembre, pour un coût total de 230 millions Fcfp.

Sur la plage, la commune a également fait état du projet d’implanter une piscine en espace naturel afin que les enfants des écoles puissent apprendre la natation en toute sécurité.