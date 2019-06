Pirogue à Voile – Holopuni Va’a Coco Beach Classic : Jason Ori « Un lien avec nos ancêtres »

Parole à Kavika Knight, président de l’association Va’a Tai’e Tautoru :



Quelques mots sur votre championnat ?



« On a huit manches au total, en sachant que certaines courses ont deux manches. On a eu notre première course, un fa‘ati Moorea en deux étapes, en février. Depuis, on était en période d’attente. Là, on débute la cinquième édition de la Holopuni Va’a Coco Beach Classic. C’est une de nos préférées parce que quand les conditions sont bien, c’est cinquante kilomètres de surf, d’où l’idée d’avoir une période d’attente pour avoir les bonnes conditions. On attend ainsi que tout s’aligne, qu’il n’y ait pas de grande course de pirogue V6 par exemple, ou d’autres évènements de paddle qui prennent quelques-uns de nos rameurs. »



« On s’adapte pour que tout le monde y trouve son compte et c’est tombé sur aujourd’hui. Ensuite, on aura la régate Pointe Vénus-Tetiaroa-Moorea sur deux jours, voire trois jours selon les disponibilités et les conditions. Là, c’est un peu plus compliqué à organiser parce qu’on a besoin de bateaux suiveurs qui ne sont pas toujours disponibles…Il faut du vent car les pirogues pèsent 250 kg, plus les trois rameurs…On aura ensuite la Tuaro Maohi, en deux manches aussi, de la Pointe Vénus jusqu’à Punaauia et, la dernière, la Mara’amu Run, entre Tahiti et Moorea, elle aussi en période d’attente. »



Combien de pirogues en Polynésie désormais ?



« Il y en a une quinzaine sur le Pays maintenant. Activement dans le championnat, on est peut-être huit car quelques-unes sont aux îles sous le vent donc c’est plus difficile pour elles. Notre grand événement, en dehors du championnat de Polynésie, c’est en novembre : notre dixième Hawaiki Nui Voyage entre Tahiti et Bora Bora. Ce sera cette année le premier championnat du monde de Holopuni. On attend plusieurs équipes étrangères, bien sûr des Hawaiiens, on espère des Néozélandais, des Australiens, des Américains…On espère avoir entre dix et quinze pirogues sur l’eau. »



Les coûts sont malheureusement un frein ?



« C’est vrai que c’est un sport qui a un coût, les pirogues ne sont pas données. Mais si on additionne tous les éléments qui la composent…une V6 est à 1,5 M xpf et la nôtre à 2,5 mais ce n’est pas la même pirogue, avec le gréement en carbone. Mais l’équipe de l’école de voile espère faire baisser les coûts au maximum en produisant un maximum localement pour atteindre un plus grand public. L’école de voile sera là pour permettre aux gens d’essayer et ceux qui sont motivés pourront à terme acquérir une pirogue. »



Un dernier mot ?



« Un grand merci à nos sponsors, Mistral, Vini, HydroFlask, Air Tahiti, Prémium Tahiti/SDA car on ne veut plus utiliser de bouteilles en plastique à usage unique, chacun remplit son contenant réutilisable à la bonbonne. Merci à Air Tahiti Nui qui est là depuis le début et qui nous permettra cette année de faire venir des étrangers pour le championnat du monde. » Propos recueillis par SB